Бронеавтомобіль "Варта 2" пройшов бойове хрещення у підрозділі "Азов"

"Азов" провів повноцінне бойове випробування бронеавтомобіля "Варта 2" і підтвердив його ефективність безпосередньо в бойових умовах на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У підрозділі зазначають, що бронеавтомобіль уже використовувався під час виконання бойових завдань у різних умовах місцевості, зокрема за активного застосування противником ударних дронів. За результатами експлуатації військові дали позитивну оцінку як захисним, так і технічним характеристикам машини.

" Авто має всі якості, необхідні для виконання бойових завдань у будь-якій місцевості, у тому числі за умов інтенсивної роботи ворожих дронів", – йдеться у повідомленні підрозділу.

Захист від FPV-дронів і досвід бойового застосування

Бійці "Азову" наводять конкретний приклад використання "Варти 2" під час бойового виходу. За словами військовослужбовця з позивним "Прут" із 6-го батальйону бригади, бронеавтомобіль витримав пряме влучання ворожого FPV-дрона.

"Під час виконання бойового завдання було влучання FPV-дрона. Ні броня, ні скло не були пробиті. Усі хлопці повернулися живі та здорові", – розповів боєць.

Він також підкреслив, що технічні характеристики "Варти 2" дозволяють застосовувати машину для широкого спектра бойових завдань – від перевезення особового складу до роботи в зоні підвищеної загрози з повітря.

У підрозділі зазначають, що детальний огляд бронеавтомобіля та його можливостей підготовлений самими бійцями "Азову" на основі реального бойового досвіду.

