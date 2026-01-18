Наземний дрон бійців "Sky Monsters" евакуював своїх пошкоджених механічних побратимів з фронту. ВIДЕО
Бійці взводу БПАК 3 БОП бригади "Хартія" "Sky Monsters" евакуювали наземним роботом інший НРК та БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із роботів захисників вийшов з ладу, а також БпЛА "Vampire" зазнав пошкодження під час виконання місії.
Сили оборони провели спецоперацію з евакуації, не залучаючи живу силу військових.
У результаті, подолавши ями та калюжі, НРК-рятівник дістав з найгарячішої точки своїх механічних побратимів та евакуював.
Кадри операції оприлюднено у телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джон Кроутер
18.01.2026 11:48
Nick Nemo
18.01.2026 12:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль