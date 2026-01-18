Наземний дрон бійців "Sky Monsters" евакуював своїх пошкоджених механічних побратимів з фронту. ВIДЕО

Бійці взводу БПАК 3 БОП бригади "Хартія" "Sky Monsters" евакуювали наземним роботом інший НРК та БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із роботів захисників вийшов з ладу, а також БпЛА "Vampire" зазнав пошкодження під час виконання місії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сили оборони провели спецоперацію з евакуації, не залучаючи живу силу військових.

У результаті, подолавши ями та калюжі, НРК-рятівник дістав з найгарячішої точки своїх механічних побратимів та евакуював.

Кадри операції оприлюднено у телеграм-каналі.

