Бронеавтомобиль "Варта 2" прошел боевое крещение в подразделении "Азов"
"Азов" провел полноценное боевое испытание бронеавтомобиля "Варта 2" и подтвердил его эффективность непосредственно в боевых условиях на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 12-й бригады специального назначения "Азов".
В подразделении отмечают, что бронеавтомобиль уже использовался при выполнении боевых задач в различных условиях местности, в частности при активном применении противником ударных дронов. По результатам эксплуатации военные дали положительную оценку как защитным, так и техническим характеристикам машины.
"Автомобиль обладает всеми качествами, необходимыми для выполнения боевых задач в любой местности, в том числе в условиях интенсивной работы вражеских дронов", – говорится в сообщении подразделения.
Защита от FPV-дронов и опыт боевого применения
Бойцы "Азова" приводят конкретный пример использования "Варты 2" во время боевого выхода. По словам военнослужащего с позывным "Прут" из 6-го батальона бригады, бронеавтомобиль выдержал прямое попадание вражеского FPV-дрона.
"Во время выполнения боевого задания произошло попадание FPV-дрона. Ни броня, ни стекло не были пробиты. Все ребята вернулись живые и здоровые", – рассказал боец.
Он также подчеркнул, что технические характеристики "Варты 2" позволяют применять машину для широкого спектра боевых задач – от перевозки личного состава до работы в зоне повышенной угрозы с воздуха.
В подразделении отмечают, что подробный обзор бронеавтомобиля и его возможностей подготовлен самими бойцами "Азова" на основе реального боевого опыта.
Тепер треба ще надавити на зЕвладу щоб було державне замовлення для цих красенів.
Бо шось зЕлені не ******* "Українську Бронетехніку" - напевне "УБ" відкати не дають "наверх".