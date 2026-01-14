Генерала РФ Ахмедова сняли с должности после провального штурма россиян на Доброполье

В России заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по береговым и сухопутным войскам, генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов уволен за неудачные атаки на позиции Сил обороны Украины в Доброполье на Покровском направлении.

Об этом сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины "Азов", информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Российское издание Insider пишет, что в конце декабря росвоенкоры обвинили Ахмедова в некомпетентности — тогда он послал наступать на Доброполье большую механизированную колонну морской пехоты, которую разбили украинские защитники. ВСУ нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике.

Перед этим Ахмедова уволили в мае 2024 года с должности командующего 20-й армией России. Тогда генерала обвиняли в гибели российских военных, которые два часа на улице ждали "мотивационной речи" этого генерала под Кременной и, в конце концов, дождались удара HIMARS.

Также Ахмедову вменяли непродуманные потери людей в механизированных штурмах Угледара и Павловки в Донецкой области. Несмотря на это, в июле 2025 года он получил звание "героя России".

Кого еще отстранили?

В "Азове" отметили, что до этого был отстранен командующий 51-й общевойсковой армией РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков. Он также командовал штурмовыми подразделениями, которые пытались прорвать оборону ВСУ в районе Доброполья.

"Их сняли за "отсутствие результата". Массированные пехотные и механизированные атаки с применением десятков единиц бронетехники не дали противнику оперативного успеха и не привели к прорыву украинских позиций. Единственное, чего достигли оккупационные командиры, — значительные потери в личном составе и технике", — добавили в "Азове".

