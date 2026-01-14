РУС
Новости Ситуация на Добропольском направлении
2 798 24

Генерала РФ Ахмедова сняли с должности после провального штурма россиян на Доброполье

В России заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по береговым и сухопутным войскам, генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов уволен за неудачные атаки на позиции Сил обороны Украины в Доброполье на Покровском направлении.

Об этом сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины "Азов", информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Российское издание Insider пишет, что в конце декабря росвоенкоры обвинили Ахмедова в некомпетентности — тогда он послал наступать на Доброполье большую механизированную колонну морской пехоты, которую разбили украинские защитники. ВСУ нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике.

Перед этим Ахмедова уволили в мае 2024 года с должности командующего 20-й армией России. Тогда генерала обвиняли в гибели российских военных, которые два часа на улице ждали "мотивационной речи" этого генерала под Кременной и, в конце концов, дождались удара HIMARS.

  • Также Ахмедову вменяли непродуманные потери людей в механизированных штурмах Угледара и Павловки в Донецкой области. Несмотря на это, в июле 2025 года он получил звание "героя России".

Генерал РФ Сухраб Ахмедов уволен за провал под Добропольем

Кого еще отстранили?

В "Азове" отметили, что до этого был отстранен командующий 51-й общевойсковой армией РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков. Он также командовал штурмовыми подразделениями, которые пытались прорвать оборону ВСУ в районе Доброполья.

Сергей Мильчаков

"Их сняли за "отсутствие результата". Массированные пехотные и механизированные атаки с применением десятков единиц бронетехники не дали противнику оперативного успеха и не привели к прорыву украинских позиций. Единственное, чего достигли оккупационные командиры, — значительные потери в личном составе и технике", — добавили в "Азове".

+17
Шкода, фаховий генерал...
14.01.2026 20:48
+14
Шкода. Він був на своєму місці. Як і його попередник
14.01.2026 20:49
+12
Шкода, корисний був ідіот.
14.01.2026 20:55
Шкода, фаховий генерал...
14.01.2026 20:48
І обличча, не понівечено інтелектом!
14.01.2026 20:50
Шкода. Він був на своєму місці. Як і його попередник
14.01.2026 20:49
А чому зєля не зняв творжнікова за курську авнтюру.
14.01.2026 20:50
А потому что в данном случае Сырский не виноват. Это не его решение было сидеть в мешке до конца, когда уже выйти было практически нереально. Это было не военное а политическое решение. Сама по себе курская операция великолепна была. Просто ее нужно было вовремя закончить.
14.01.2026 20:56
Шкода, корисний був ідіот.
14.01.2026 20:55
Стільки ще москалів би зміг на м'ясо пустити
14.01.2026 21:18
на морі готувався воювати - але так як крейсор мацква пішов на дно, то прийшлося навички показувати в піхоті!
Не зміг....
Не зміг....
14.01.2026 20:57
А нашого Ахметова не відірвеш від корита
14.01.2026 20:59
А Ахмєтов це який?
14.01.2026 21:11
Той що родич паетесси Ани Ахмєтовой)
14.01.2026 21:17
жаль, палєзный же гєнєрал бил.
14.01.2026 21:01
В ЗСУ валом своїх подібних генералів, можна почистити ряди і в РФ передати, хай ще там покерують....
14.01.2026 21:15
Цікаво фсбшникі вже отримали наказ на передачу їм квитків на концерт кабздона
14.01.2026 21:16
Чай ахмат - і те не рад
14.01.2026 21:30
Коли це кацапи мʼясників знімали, у них навпаки вони в почьотє зажди були, невже піхота закінчується?
14.01.2026 21:43
Та ніхто його не зніме,трохи "помаринують" типу у "вигнанні" в абхезії радником та на інший напрямок перекинуть і буде він і далі кацапів "на фарш" загоняти,чи він перший?
14.01.2026 22:13
Цього довбойоба зняли не за здохшу пiхоту, а за те. що обiсрався. Пiхоти б йому ще дали, хто її на Кацапстанi рахує?
14.01.2026 23:07
Цікаво, коли аналогічним чином почнуть діяти в України - звільняти совкових генералів-м'ясників, які сліпо виконують тупі накази дегенерата просирського
14.01.2026 22:02
Теперь - обоих ближе к окну 😁
14.01.2026 22:06
Шкода, то хорошiй був генерал, користний. Треба йому якусь медаль дати, За службу Українi, чi щось таке.
14.01.2026 23:03
Ну нах*я, нормальнож ваювали?!!!
14.01.2026 23:07
"Неонацисти" порядно спрацювали. МОЛОДЦІ !!!!!!!
14.01.2026 23:12
а в нас
ЗЕнелох зняв Малюка після павутини..
"савпадєніє"???
14.01.2026 23:49
 
 