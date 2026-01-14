УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9703 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на Добропільському напрямку
4 102 24

Генерала РФ Ахмедова зняли з посади після провального штурму росіян на Добропілля

У Росії заступник головнокомандувача ВМФ РФ з берегових і сухопутних військ, генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов звільнений за невдалі атаки на позиції Сил оборони України на Добропіллі на Покровському напрямку.

Про це повідомили в 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Російське видання Insider пише, що наприкінці грудня росвоєнкори звинуватили Ахмедова в некомпетентності — тоді він послав наступати на Добропілля велику механізовану колону морської піхоти, яку розбили українські захисники. ЗСУ завдали росіянам значних втрат в особовому складі та техніці.

Перед цим Ахмедова звільнили у травні 2024 році з посади командувача 20-ю армією Росії. Тоді генерала звинувачували в загибелі російських військових, які дві години на вулиці чекали на "мотиваційну промову" цього генерала під Кремінною і, зрештою, дочекались удару HIMARS.

  • Також Ахмедову закидали непродумані втрати людей у механізованих штурмах Вугледара та Павлівки на Донеччині. Попри це, у липні 2025 року він отримав звання "героя Росії".

Генерал РФ Сухраб Ахмедов звільнений за провал під Добропіллям

Кого ще відсторонили?

В "Азові" зазначили, що до цього було відсторонено командувача 51-ї загальновійськової армії РФ генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова. Він також командував штурмовими підрозділами, які намагались прорвати оборону ЗСУ в районі Добропілля.

Сергій Мільчаков

"Їх зняли за "відсутність результату". Масовані піхотні та механізовані атаки із застосуванням десятків одиниць бронетехніки не дали противнику оперативного успіху й не призвели до прориву українських позицій. Єдине, чого досягли окупаційні командувачі, — значні втрати в особовому складі та техніці", - додали в "Азові".

Автор: 

армія рф (20773) Азов (872) генерал (90) Покровський район (1717) війна в Україні (8150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Шкода, фаховий генерал...
показати весь коментар
14.01.2026 20:48 Відповісти
+18
Шкода. Він був на своєму місці. Як і його попередник
показати весь коментар
14.01.2026 20:49 Відповісти
+13
Шкода, корисний був ідіот.
показати весь коментар
14.01.2026 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шкода, фаховий генерал...
показати весь коментар
14.01.2026 20:48 Відповісти
І обличча, не понівечено інтелектом!
показати весь коментар
14.01.2026 20:50 Відповісти
Шкода. Він був на своєму місці. Як і його попередник
показати весь коментар
14.01.2026 20:49 Відповісти
А чому зєля не зняв творжнікова за курську авнтюру.
показати весь коментар
14.01.2026 20:50 Відповісти
А потому что в данном случае Сырский не виноват. Это не его решение было сидеть в мешке до конца, когда уже выйти было практически нереально. Это было не военное а политическое решение. Сама по себе курская операция великолепна была. Просто ее нужно было вовремя закончить.
показати весь коментар
14.01.2026 20:56 Відповісти
Шкода, корисний був ідіот.
показати весь коментар
14.01.2026 20:55 Відповісти
Стільки ще москалів би зміг на м'ясо пустити
показати весь коментар
14.01.2026 21:18 Відповісти
на морі готувався воювати - але так як крейсор мацква пішов на дно, то прийшлося навички показувати в піхоті!
Не зміг....
показати весь коментар
14.01.2026 20:57 Відповісти
А нашого Ахметова не відірвеш від корита
показати весь коментар
14.01.2026 20:59 Відповісти
А Ахмєтов це який?
показати весь коментар
14.01.2026 21:11 Відповісти
Той що родич паетесси Ани Ахмєтовой)
показати весь коментар
14.01.2026 21:17 Відповісти
жаль, палєзний же гєнєрал бил.
показати весь коментар
14.01.2026 21:01 Відповісти
В ЗСУ валом своїх подібних генералів, можна почистити ряди і в РФ передати, хай ще там покерують....
показати весь коментар
14.01.2026 21:15 Відповісти
Цікаво фсбшникі вже отримали наказ на передачу їм квитків на концерт кабздона
показати весь коментар
14.01.2026 21:16 Відповісти
Чай ахмат - і те не рад
показати весь коментар
14.01.2026 21:30 Відповісти
Коли це кацапи мʼясників знімали, у них навпаки вони в почьотє зажди були, невже піхота закінчується?
показати весь коментар
14.01.2026 21:43 Відповісти
Та ніхто його не зніме,трохи "помаринують" типу у "вигнанні" в абхезії радником та на інший напрямок перекинуть і буде він і далі кацапів "на фарш" загоняти,чи він перший?
показати весь коментар
14.01.2026 22:13 Відповісти
Цього довбойоба зняли не за здохшу пiхоту, а за те. що обiсрався. Пiхоти б йому ще дали, хто її на Кацапстанi рахує?
показати весь коментар
14.01.2026 23:07 Відповісти
Цікаво, коли аналогічним чином почнуть діяти в України - звільняти совкових генералів-м'ясників, які сліпо виконують тупі накази дегенерата просирського
показати весь коментар
14.01.2026 22:02 Відповісти
Теперь - обоих ближе к окну 😁
показати весь коментар
14.01.2026 22:06 Відповісти
Шкода, то хорошiй був генерал, користний. Треба йому якусь медаль дати, За службу Українi, чi щось таке.
показати весь коментар
14.01.2026 23:03 Відповісти
Ну нах*я, нормальнож ваювали?!!!
показати весь коментар
14.01.2026 23:07 Відповісти
"Неонацисти" порядно спрацювали. МОЛОДЦІ !!!!!!!
показати весь коментар
14.01.2026 23:12 Відповісти
а в нас
ЗЕнелох зняв Малюка після павутини..
"савпадєніє"???
показати весь коментар
14.01.2026 23:49 Відповісти
 
 