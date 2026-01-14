Генерала РФ Ахмедова зняли з посади після провального штурму росіян на Добропілля

У Росії заступник головнокомандувача ВМФ РФ з берегових і сухопутних військ, генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов звільнений за невдалі атаки на позиції Сил оборони України на Добропіллі на Покровському напрямку.

Про це повідомили в 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Російське видання Insider пише, що наприкінці грудня росвоєнкори звинуватили Ахмедова в некомпетентності — тоді він послав наступати на Добропілля велику механізовану колону морської піхоти, яку розбили українські захисники. ЗСУ завдали росіянам значних втрат в особовому складі та техніці.

Перед цим Ахмедова звільнили у травні 2024 році з посади командувача 20-ю армією Росії. Тоді генерала звинувачували в загибелі російських військових, які дві години на вулиці чекали на "мотиваційну промову" цього генерала під Кремінною і, зрештою, дочекались удару HIMARS.

Також Ахмедову закидали непродумані втрати людей у механізованих штурмах Вугледара та Павлівки на Донеччині. Попри це, у липні 2025 року він отримав звання "героя Росії".

Кого ще відсторонили?

В "Азові" зазначили, що до цього було відсторонено командувача 51-ї загальновійськової армії РФ генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова. Він також командував штурмовими підрозділами, які намагались прорвати оборону ЗСУ в районі Добропілля.

"Їх зняли за "відсутність результату". Масовані піхотні та механізовані атаки із застосуванням десятків одиниць бронетехніки не дали противнику оперативного успіху й не призвели до прориву українських позицій. Єдине, чого досягли окупаційні командувачі, — значні втрати в особовому складі та техніці", - додали в "Азові".

