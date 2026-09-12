Россия четвертый год подряд увеличивает количество ядерных боеголовок, - SIPRI
Россия увеличила количество развернутых ядерных боеголовок до 1796 — это самый высокий показатель с 2017 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) "Мировые ядерные силы".
По оценкам аналитиков, по состоянию на январь 2026 года общий ядерный арсенал России составлял 5420 боеголовок. Из них 1796 были развернуты на носителях, 2604 хранились в центральном хранилище, еще 1020 считались снятыми с вооружения.
Количество развернутых российских ядерных боеголовок растет с начала полномасштабной войны против Украины. В 2022 году их было 1588, в 2023 году — 1674, в 2024-м — 1710, а в 2025-м — 1718. По сравнению с 2020 годом Россия увеличила количество развернутых боеголовок на 14%. Нынешний показатель является максимальным с 2017 года, когда их насчитывалось 1950.
Сколько ядерных сил в других странах
В США количество развернутых ядерных боеголовок осталось на уровне 1770. Франция и Великобритания также не изменили свои показатели — 280 и 120 соответственно.
Китай, напротив, увеличил количество развернутых боеголовок с 24 до 34 при общем арсенале в 620 единиц.
Российский потенциал
По оценке SIPRI, российские наземные ядерные силы способны нести до 1092 боезарядов, а на межконтинентальных баллистических ракетах в настоящее время развернуто около 892. Российский флот располагает 13 стратегическими подводными лодками с потенциальной вместимостью 928 боеголовок.
Поскольку две подводные лодки находятся на ремонте, фактическое количество доступных флоту развернутых боезарядов оценивается в 704. Еще 586 боеголовок приходится на российские стратегические бомбардировщики.
Аналитики отмечают, что в течение 2025 года российская стратегическая авиация понесла оперативные потери в результате ударов Сил обороны Украины по авиабазам. Из-за этого российское командование было вынуждено рассредоточить самолеты Ту-160/М и Ту-95МС на удаленных аэродромах.
В SIPRI также отмечают, что модернизация российских ядерных сил сталкивается с задержками из-за западных санкций, проблем российской промышленности и приоритетного производства обычного вооружения для войны против Украины. В то же время Москва продолжает развертывать новые системы, в частности комплексы "Орешник", в том числе на территории Беларуси.
Аналитики обратили внимание и на усиление секретности вокруг ядерных арсеналов в мире. Одной из причин стало истечение в феврале 2026 года срока действия российско-американского договора СНВ-3, который не был заменен новым соглашением.
По оценке SIPRI, хотя общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться из-за демонтажа снятого с вооружения оружия, количество оперативных боеголовок ежегодно растет. Аналитики предполагают, что в ближайшие годы эта тенденция может ускориться.
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