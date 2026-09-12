Россия четвертый год подряд увеличивает количество ядерных боеголовок, - SIPRI

Россия увеличила количество развернутых ядерных боеголовок до 1796 — это самый высокий показатель с 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) "Мировые ядерные силы".

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По оценкам аналитиков, по состоянию на январь 2026 года общий ядерный арсенал России составлял 5420 боеголовок. Из них 1796 были развернуты на носителях, 2604 хранились в центральном хранилище, еще 1020 считались снятыми с вооружения.

Количество развернутых российских ядерных боеголовок растет с начала полномасштабной войны против Украины. В 2022 году их было 1588, в 2023 году — 1674, в 2024-м — 1710, а в 2025-м — 1718. По сравнению с 2020 годом Россия увеличила количество развернутых боеголовок на 14%. Нынешний показатель является максимальным с 2017 года, когда их насчитывалось 1950.

Сколько ядерных сил в других странах

В США количество развернутых ядерных боеголовок осталось на уровне 1770. Франция и Великобритания также не изменили свои показатели — 280 и 120 соответственно.

Китай, напротив, увеличил количество развернутых боеголовок с 24 до 34 при общем арсенале в 620 единиц.

Российский потенциал

По оценке SIPRI, российские наземные ядерные силы способны нести до 1092 боезарядов, а на межконтинентальных баллистических ракетах в настоящее время развернуто около 892. Российский флот располагает 13 стратегическими подводными лодками с потенциальной вместимостью 928 боеголовок.

Поскольку две подводные лодки находятся на ремонте, фактическое количество доступных флоту развернутых боезарядов оценивается в 704. Еще 586 боеголовок приходится на российские стратегические бомбардировщики.

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Аналитики отмечают, что в течение 2025 года российская стратегическая авиация понесла оперативные потери в результате ударов Сил обороны Украины по авиабазам. Из-за этого российское командование было вынуждено рассредоточить самолеты Ту-160/М и Ту-95МС на удаленных аэродромах.

В SIPRI также отмечают, что модернизация российских ядерных сил сталкивается с задержками из-за западных санкций, проблем российской промышленности и приоритетного производства обычного вооружения для войны против Украины. В то же время Москва продолжает развертывать новые системы, в частности комплексы "Орешник", в том числе на территории Беларуси.

Аналитики обратили внимание и на усиление секретности вокруг ядерных арсеналов в мире. Одной из причин стало истечение в феврале 2026 года срока действия российско-американского договора СНВ-3, который не был заменен новым соглашением.

По оценке SIPRI, хотя общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться из-за демонтажа снятого с вооружения оружия, количество оперативных боеголовок ежегодно растет. Аналитики предполагают, что в ближайшие годы эта тенденция может ускориться.

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