Россия, вероятно, готовит новое испытание крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, - СМИ

Россия, вероятно, вновь готовится к очередному испытанию межконтинентальной крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерно-энергетической установкой.

Об этом пишет издание The Insider, передает Цензор.НЕТ.

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Подготовка Кремля

Отмечается, что 22-23 августа на аэродром "Рогачево" на Новой Земле прибыл второй самолет Ил-976 СКИП (самолетный командно-измерительный пункт), о чем свидетельствуют данные OSINT-аналитиков AviVector. Самолет используется для отслеживания траектории ракет и сбора телеметрии во время испытаний.

Как пояснил The Insider норвежский OSINT-аналитик Тор Аре Иверсен, это может свидетельствовать о подготовке нового испытания межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ).

Как сообщили OSINT-аналитики, во второй половине августа на архипелаг Новая Земля прибыли два самолета Ил-976 СКИП. Кроме того, на авиабазе "Рогачево" были зафиксированы самолет-радар А-50У, четыре военно-транспортных Ан-26, один Ан-74Д и несколько вертолетов.

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В Barents Observer отмечают, что это может свидетельствовать о скором начале новых испытаний ракеты "Буревестник", которая, как предполагается, может оставлять радиоактивный след во время полета.

Там также отметили, что в Баренцевом и Карском морях зафиксирована группировка кораблей, которые обычно используются во время испытаний ракеты, в частности для поисковых работ.

Заявления России о ракете

Ранее диктатор РФ Владимир Путин уже несколько раз заявлял об успешных испытаниях "Буревестника", который, как утверждается, не имеет ограничений по дальности благодаря ядерной энергетической установке.

До 2019 года, по данным американской разведки и западных аналитиков, состоялось не менее 13 испытаний ракеты, из которых лишь два считались частично успешными. На Западе "Буревестник" называют "маленьким летающим Чернобылем", а эксперты отмечают, что он пока представляет большую угрозу для российских граждан, чем для противников за рубежом.

С "Буревестником" связывают аварию на полигоне под Неноксой в Архангельской области в августе 2019 года. В результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома". Еще два человека скончались позже, вероятно, от острой лучевой болезни. Сообщалось, что это были военные.

В октябре 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину об успешном испытательном полете "Буревестника", который находился в воздухе около 15 часов и преодолел расстояние в 14 тысяч км. Никаких видеокадров полета ракеты Минобороны РФ не показало. Тогда диктатор РФ поручил подготовить инфраструктуру для развертывания "Буревестника". Впоследствии Путин объявил о завершении испытаний ракеты.

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