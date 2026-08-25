Россия, вероятно, готовит новое испытание крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, - СМИ
Россия, вероятно, вновь готовится к очередному испытанию межконтинентальной крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерно-энергетической установкой.
Об этом пишет издание The Insider, передает Цензор.НЕТ.
Подготовка Кремля
Отмечается, что 22-23 августа на аэродром "Рогачево" на Новой Земле прибыл второй самолет Ил-976 СКИП (самолетный командно-измерительный пункт), о чем свидетельствуют данные OSINT-аналитиков AviVector. Самолет используется для отслеживания траектории ракет и сбора телеметрии во время испытаний.
Как пояснил The Insider норвежский OSINT-аналитик Тор Аре Иверсен, это может свидетельствовать о подготовке нового испытания межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ).
Как сообщили OSINT-аналитики, во второй половине августа на архипелаг Новая Земля прибыли два самолета Ил-976 СКИП. Кроме того, на авиабазе "Рогачево" были зафиксированы самолет-радар А-50У, четыре военно-транспортных Ан-26, один Ан-74Д и несколько вертолетов.
В Barents Observer отмечают, что это может свидетельствовать о скором начале новых испытаний ракеты "Буревестник", которая, как предполагается, может оставлять радиоактивный след во время полета.
Там также отметили, что в Баренцевом и Карском морях зафиксирована группировка кораблей, которые обычно используются во время испытаний ракеты, в частности для поисковых работ.
Заявления России о ракете
- Ранее диктатор РФ Владимир Путин уже несколько раз заявлял об успешных испытаниях "Буревестника", который, как утверждается, не имеет ограничений по дальности благодаря ядерной энергетической установке.
- До 2019 года, по данным американской разведки и западных аналитиков, состоялось не менее 13 испытаний ракеты, из которых лишь два считались частично успешными. На Западе "Буревестник" называют "маленьким летающим Чернобылем", а эксперты отмечают, что он пока представляет большую угрозу для российских граждан, чем для противников за рубежом.
- С "Буревестником" связывают аварию на полигоне под Неноксой в Архангельской области в августе 2019 года. В результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома". Еще два человека скончались позже, вероятно, от острой лучевой болезни. Сообщалось, что это были военные.
В октябре 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину об успешном испытательном полете "Буревестника", который находился в воздухе около 15 часов и преодолел расстояние в 14 тысяч км. Никаких видеокадров полета ракеты Минобороны РФ не показало. Тогда диктатор РФ поручил подготовить инфраструктуру для развертывания "Буревестника". Впоследствии Путин объявил о завершении испытаний ракеты.
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