Россия впервые вывела в море новую подводную лодку "Хабаровск", которую вооружат ядерными "Посейдонами"

Новая российская атомная подводная лодка проходит ходовые испытания в Белом море. Ее создавали как специализированный носитель многоцелевой системы "Посейдон", которую Москва позиционирует как сверхмощное ядерное оружие.

О выходе подводной лодки в море сообщает Центр анализа стратегий и технологий, передает Цензор.НЕТ.

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О подводной лодке "Хабаровск"

"Хабаровск" — один из самых длительных российских судостроительных проектов. Подводную лодку заложили еще в июле 2014 года, а передать ее ВМФ РФ по контракту планировали в 2020 году. Фактически к ходовым испытаниям она приступила лишь через несколько лет после запланированного срока.

По некоторым данным, подводная лодка может получить шесть пусковых установок. После завершения испытаний ее планируют передать в состав Тихоокеанского флота и разместить в бухте Крашенинникова на Камчатке, вероятно, в 2027 году.

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Подводная лодка была построена по проекту 09851 на предприятии "Севмаш" в Северодвинске. Проект разработало Центральное конструкторское бюро "Рубин".

В настоящее время у России есть только один известный носитель "Посейдонов" — специальная атомная подводная лодка "Белгород", которая, по российским данным, имеет четыре пусковые установки.

Что известно о "Посейдоне"

Россия представляет "Посейдон" как автономный подводный аппарат, способный нести ядерный заряд. Владимир Путин еще с 2018 года называет эту систему уникальным оружием, а российская пропаганда регулярно использует ее для ядерных угроз Западу.

Впрочем, громкие заявления о возможностях "Посейдона" не имеют достаточного подтверждения. В частности, утверждения о способности этого оружия вызвать гигантское радиоактивное цунами у берегов Великобритании неоднократно опровергались расчетами и моделированием.

Сам проект считается одним из самых дорогих и сложных направлений российской оборонной программы — его разработка длится десятилетиями и требует специальных атомных подводных лодок-носителей. Теоретически "Посейдон" сочетает в себе возможности подводного беспилотника и торпеды с ядерной боевой частью, однако публичных подтверждений того, что система уже существует как полностью готовый комплекс вооружения, до сих пор нет.

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