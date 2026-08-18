Росія вперше вивела в море нову субмарину "Хабаровськ", яку озброять ядерними "Посейдонами"

Нова російська атомна субмарина проходить ходові випробування у Білому морі. Її створювали як спеціалізований носій багатоцільової системи "Посейдон", яку Москва позиціонує як надпотужну ядерну зброю.

Про вихід субмарини в море повідомляє Центр аналізу стратегій та технологій, передає Цензор.НЕТ.

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Про субмарину "Хабаровськ"

"Хабаровськ" є одним із тривалих російських кораблебудівних проєктів. Підводний човен заклали ще в липні 2014 року, а передати його ВМФ РФ за контрактом планували у 2020 році. Фактично до ходових випробувань він перейшов лише через кілька років після запланованого терміну.

За деякими даними, субмарина може отримати шість пускових установок. Після завершення випробувань її планують передати до складу Тихоокеанського флоту та розмістити у бухті Крашенінникова на Камчатці, ймовірно, у 2027 році.

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Підводний човен побудували за проєктом 09851 на підприємстві "Севмаш" у Сєвєродвінську. Проєкт розробило Центральне конструкторське бюро "Рубін".

Нині Росія має лише одного відомого носія "Посейдонів" — спеціальну атомну субмарину "Бєлгород", яка, за російськими даними, має чотири пускові установки.

Що відомо про "Посейдон"

Росія представляє "Посейдон" як автономний підводний апарат, здатний нести ядерний заряд. Володимир Путін ще з 2018 року називає цю систему унікальною зброєю, а російська пропаганда регулярно використовує її для ядерних погроз Заходу.

Втім, гучні заяви про можливості "Посейдона" не мають достатнього підтвердження. Зокрема, твердження про здатність цієї зброї спричинити гігантське радіоактивне цунамі біля берегів Великої Британії неодноразово спростовувалися розрахунками та моделюванням.

Сам проєкт вважається одним із найдорожчих і найскладніших напрямів російської оборонної програми — його розробка триває десятиліттями та потребує спеціальних атомних субмарин-носіїв. Теоретично "Посейдон" поєднує можливості підводного безпілотника та торпеди з ядерною бойовою частиною, однак публічних підтверджень того, що система вже існує як повністю готовий комплекс озброєння, досі немає.

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