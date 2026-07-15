У Кремлі заявили, що морські стратегічні ядерні сили Росії перебувають у повній бойовій готовності, - росЗМІ

Помічник президента РФ Микола Патрушев заявив, що морські стратегічні ядерні сили Росії перебувають у повній бойовій готовності. За його словами, російський військово-морський флот виконує завдання із захисту національних інтересів країни в різних районах Світового океану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські державні ЗМІ, зокрема й "РИА Новости".

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У Кремлі заявили про готовність ядерного флоту

За словами Патрушева, усі потенційні загрози з боку ймовірних противників враховуються під час розвитку російського військово-морського флоту.

Він зазначив, що це передбачено Стратегією розвитку ВМФ РФ до 2050 року, а також проєктом державної програми кораблебудування до 2050 року.

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Росія продовжує ядерну риторику

Останнім часом російське керівництво неодноразово виступало із заявами щодо можливого застосування ядерної зброї.

Зокрема, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія готова застосувати ядерну зброю у разі загрози існуванню держави. Він також стверджував, що так звана "спеціальна військова операція", за версією Кремля, через підтримку України Заходом перетворилася на "справжню війну".

Водночас президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що, за оцінкою Пекіна, Росія не наважиться застосувати ядерну зброю. Президент України Володимир Зеленський раніше також попереджав про ризики подальшої ескалації з боку Кремля.

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