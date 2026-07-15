В Кремле заявили, что морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности, - российские СМИ

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности. По его словам, российский военно-морской флот выполняет задачи по защите национальных интересов страны в различных районах Мирового океана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские государственные СМИ, в том числе "РИА Новости".

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В Кремле заявили о готовности ядерного флота

По словам Патрушева, все потенциальные угрозы со стороны вероятных противников учитываются при развитии российского военно-морского флота.

Он отметил, что это предусмотрено Стратегией развития ВМФ РФ до 2050 года, а также проектом государственной программы кораблестроения до 2050 года.

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Россия продолжает ядерную риторику

В последнее время российское руководство неоднократно выступало с заявлениями о возможном применении ядерного оружия.

В частности, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Он также утверждал, что так называемая "специальная военная операция", по версии Кремля, из-за поддержки Украины Западом превратилась в "настоящую войну".

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что, по оценке Пекина, Россия не решится применить ядерное оружие. Президент Украины Владимир Зеленский ранее также предупреждал о рисках дальнейшей эскалации со стороны Кремля.

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