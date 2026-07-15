В Кремле заявили, что морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности, - российские СМИ
Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности. По его словам, российский военно-морской флот выполняет задачи по защите национальных интересов страны в различных районах Мирового океана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские государственные СМИ, в том числе "РИА Новости".
В Кремле заявили о готовности ядерного флота
По словам Патрушева, все потенциальные угрозы со стороны вероятных противников учитываются при развитии российского военно-морского флота.
Он отметил, что это предусмотрено Стратегией развития ВМФ РФ до 2050 года, а также проектом государственной программы кораблестроения до 2050 года.
Россия продолжает ядерную риторику
В последнее время российское руководство неоднократно выступало с заявлениями о возможном применении ядерного оружия.
В частности, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Он также утверждал, что так называемая "специальная военная операция", по версии Кремля, из-за поддержки Украины Западом превратилась в "настоящую войну".
В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что, по оценке Пекина, Россия не решится применить ядерное оружие. Президент Украины Владимир Зеленский ранее также предупреждал о рисках дальнейшей эскалации со стороны Кремля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль