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Новости Ядерный шантаж России
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В Кремле заявили, что морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности, - российские СМИ

Патрушев заявил о полной боевой готовности ядерного флота РФ

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности. По его словам, российский военно-морской флот выполняет задачи по защите национальных интересов страны в различных районах Мирового океана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские государственные СМИ, в том числе "РИА Новости".

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В Кремле заявили о готовности ядерного флота

По словам Патрушева, все потенциальные угрозы со стороны вероятных противников учитываются при развитии российского военно-морского флота.

Он отметил, что это предусмотрено Стратегией развития ВМФ РФ до 2050 года, а также проектом государственной программы кораблестроения до 2050 года.

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Россия продолжает ядерную риторику

В последнее время российское руководство неоднократно выступало с заявлениями о возможном применении ядерного оружия.

В частности, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Он также утверждал, что так называемая "специальная военная операция", по версии Кремля, из-за поддержки Украины Западом превратилась в "настоящую войну".

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что, по оценке Пекина, Россия не решится применить ядерное оружие. Президент Украины Владимир Зеленский ранее также предупреждал о рисках дальнейшей эскалации со стороны Кремля.

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Автор: 

россия (98276) флот (915) ядерное оружие (1473)
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Топ комментарии
+11
Кацапня вже не знає які понти колотити.
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15.07.2026 15:36 Ответить
+6
Кацапи, дором ви розкукурікались... Якшо Мадяр це прочитає, то буде вам, козломордим те, що і на Азовському морі.
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15.07.2026 15:38 Ответить
+5
Коли кацапи згадують ядерку, це ознака того, що в них все куйово.
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15.07.2026 15:40 Ответить

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