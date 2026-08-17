Російський "Яндекс" замаскував ракетну батарею РФ біля Фінляндії під ліс на супутникових знімках, - ЗМІ. ФОТО
Популярний у Росії картографічний сервіс "Яндекс" знайшов новий спосіб приховати військові об'єкти. На супутниковому знімку видно фрагменти лісу на ділянці біля порту Кронштадт, що неподалік Санкт-Петербурга. Там розташована російська ракетна батарея.
На це 17 серпня звернуло увагу фінське видання Yle, передає Цензор.НЕТ.
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Як маскують об'єкт
Раніше "Яндекс" намагався маскувати військові об'єкти переважно розмиттям їхніх деталей на супутникових знімках — минулої весни експерти нарахували 119 розмитих об'єктів у західній частині Росії. Тепер же поверх ракетної батареї за допомогою графічного редактора наклали зображення лісу.
При цьому ту саму батарею добре видно на картах Google, Apple та Microsoft.
Оцінка експертів
Ймовірно, Росія приховує ціль від ударів українських дронів. Однак військовий експерт і колишній розвідник Фінляндії Марко Еклунд вважає цю "секретність" безглуздою, оскільки західна чи українська розвідка орієнтується на власні супутникові знімки.
За його словами, за маніпуляцією стоїть якесь адміністративне рішення, а саму обробку в Кронштадті виконали недбало — за його оцінкою, якщо знати, що шукати, підміну легко помітити.
- За даними Yle, у цій "прихованій" зоні поблизу Кронштадта раніше зберігали протикорабельні ракети "Бастіон" та пов'язані з ними радарні й розвідувальні системи.
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