Російський "Яндекс" замаскував ракетну батарею РФ біля Фінляндії під ліс на супутникових знімках, - ЗМІ. ФОТО

Популярний у Росії картографічний сервіс "Яндекс" знайшов новий спосіб приховати військові об'єкти. На супутниковому знімку видно фрагменти лісу на ділянці біля порту Кронштадт, що неподалік Санкт-Петербурга. Там розташована російська ракетна батарея.

На це 17 серпня звернуло увагу фінське видання Yle, передає Цензор.НЕТ.

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Як маскують об'єкт

Раніше "Яндекс" намагався маскувати військові об'єкти переважно розмиттям їхніх деталей на супутникових знімках — минулої весни експерти нарахували 119 розмитих об'єктів у західній частині Росії. Тепер же поверх ракетної батареї за допомогою графічного редактора наклали зображення лісу.

Фото: Ракетна база РФ на знімку Planet Labs PBC

Фото: Ракетна база РФ на знімку Planet Labs PBC

При цьому ту саму батарею добре видно на картах Google, Apple та Microsoft.

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Оцінка експертів

Ймовірно, Росія приховує ціль від ударів українських дронів. Однак військовий експерт і колишній розвідник Фінляндії Марко Еклунд вважає цю "секретність" безглуздою, оскільки західна чи українська розвідка орієнтується на власні супутникові знімки.

За його словами, за маніпуляцією стоїть якесь адміністративне рішення, а саму обробку в Кронштадті виконали недбало — за його оцінкою, якщо знати, що шукати, підміну легко помітити.

За даними Yle, у цій "прихованій" зоні поблизу Кронштадта раніше зберігали протикорабельні ракети "Бастіон" та пов'язані з ними радарні й розвідувальні системи.

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