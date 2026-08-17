Российский "Яндекс" замаскировал ракетную батарею РФ у границы с Финляндией под лес на спутниковых снимках, - СМИ. ФОТО
Популярный в России картографический сервис "Яндекс" нашел новый способ скрыть военные объекты. На спутниковом снимке видны участки леса в районе порта Кронштадт, расположенного недалеко от Санкт-Петербурга. Там расположена российская ракетная батарея.
На это 17 августа обратило внимание финское издание Yle, передает Цензор.НЕТ.
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Как маскируют объект
Ранее "Яндекс" пытался маскировать военные объекты преимущественно путем размытия их деталей на спутниковых снимках — прошлой весной эксперты насчитали 119 размытых объектов в западной части России. Теперь же поверх ракетной батареи с помощью графического редактора наложили изображение леса.
При этом ту же самую батарею хорошо видно на картах Google, Apple и Microsoft.
Оценка экспертов
Вероятно, Россия скрывает цель от ударов украинских дронов. Однако военный эксперт и бывший разведчик Финляндии Марко Эклунд считает эту "секретность" бессмысленной, поскольку западная или украинская разведка ориентируется на собственные спутниковые снимки.
По его словам, за манипуляцией стоит какое-то административное решение, а саму обработку в Кронштадте выполнили небрежно — по его оценке, если знать, что искать, подмену легко заметить.
- По данным Yle, в этой "скрытой" зоне вблизи Кронштадта ранее хранились противокорабельные ракеты "Бастион" и связанные с ними радиолокационные и разведывательные системы.
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