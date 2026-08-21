В августе Россия лишь один раз применила носители "Калибров" для ударов по Украине с моря, - Плетенчук
В августе РФ лишь один раз применила носители крылатых ракет для нанесения ударов по Украине с моря, тогда как в июле таких атак было три.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.
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"В этом месяце атака... это был первый случай применения носителей крылатых ракет. В прошлом месяце они применяли их трижды", - отметил он.
Плетенчук обратил внимание, что сейчас россияне не выводят корабли в море, а осуществляют пуски ракет из гавани.
Известно, что после поражения фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" у Черноморского флота рашистов остаются три надводных носителя крылатых ракет, а также две подводные лодки.
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