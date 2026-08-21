У серпні Росія лише один раз застосувала носії "Калібрів" для ударів по Україні з моря, - Плетенчук
У серпні РФ лише один раз застосувала носії крилатих ракет для ударів по Україні з моря, тоді як у липні таких атак було три.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В цьому місяці атака ... це було вперше із застосуванням носіїв крилатих ракет. У минулому місяці тричі вони їх застосовували", - зазначив він.
Плетенчук звернув увагу, що зараз росіяни не виводять кораблі у море, а здійснюють пуски ракет із гавані.
Відомо, що після ураження фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" у Чорноморського флоту рашистів залишаються три надводні носії крилатих ракет, а також два підводні човни.
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