У серпні Росія лише один раз застосувала носії "Калібрів" для ударів по Україні з моря, - Плетенчук

У серпні РФ лише один раз застосувала носії крилатих ракет для ударів по Україні з моря, тоді як у липні таких атак було три.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"В цьому місяці атака ... це було вперше із застосуванням носіїв крилатих ракет. У минулому місяці тричі вони їх застосовували", - зазначив він.

Плетенчук звернув увагу, що зараз росіяни не виводять кораблі у море, а здійснюють пуски ракет із гавані.

Відомо, що після ураження фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" у Чорноморського флоту рашистів залишаються три надводні носії крилатих ракет, а також два підводні човни.

Читайте: РФ встановила касетну бойову частину в "Калібри", - Міноборони. ФОТО