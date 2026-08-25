УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10681 відвідувач онлайн
Новини ядерний шантаж Росії
841 8

Росія, ймовірно, готує нове випробування крилатої ракети "Буревісник" із ядерною установкою, - ЗМІ

Російська крилата ракета Буревісник

Росія, ймовірно, знову готується до нового випробування міжконтинентальної крилатої ракети 9М730 "Буревісник" із ядерно-енергетичною установкою.

Про це пише видання The Insider, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підготовка Кремля

Зазначається, що 22-23 серпня на аеродром "Рогачово" на Новій Землі прибув другий літак Іл-976 СКИП (літаковий командно-вимірювальний пункт), про що свідчать дані OSINT-аналітиків AviVector. Літак використовують для відстеження траєкторії ракет і збору телеметрії під час випробувань.

Як пояснив The Insider норвезький OSINT-аналітик Тор Аре Іверсен, це може свідчити про підготовку нового випробування міжконтинентальної крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою (ЯЕУ).

Як повідомили OSINT-аналітики, у другій половині серпня на архіпелаг Нова Земля прибули два літаки Іл-976 СКІП. Крім того, на авіабазі "Рогачево" були зафіксовані літак-радар А-50У, чотири військово-транспортні Ан-26, один Ан-74Д і кілька вертольотів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вперше вивела в море нову субмарину "Хабаровськ", яку озброять ядерними "Посейдонами"

У Barents Observer відзначають, що це може свідчити про швидкий старт нових випробувань ракети "Буревісник", яка, як передбачається, може залишити радіоактивний слід під час польоту.

Там також зазначили, що в Баренцевому і Карському морях зафіксовано угруповання кораблів, які зазвичай використовуються під час випробувань ракети, зокрема для пошукових робіт.

Заяви Росії про ракету

  • Раніше диктатор РФ Володимир Путін вже кілька разів заявляв про успішне випробування "Буревісника", який, як стверджується, не має обмежень по дальності через ядерну енергетичну установку.
  • До 2019 року, за даними американської розвідки та західних аналітиків, відбулося не менше 13 випробувань ракети, з яких лише два вважалися частково успішними. На Заході "Буревісник" називають "маленьким літаючим Чорнобилем", а експерти відзначають, що він поки становить більшу загрозу для російських громадян, ніж для супротивників за кордоном.
  • З "Буревісником" пов'язують аварію на полігоні під Ньоноксою в Архангельській області в серпні 2019 року. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро співробітників Росатома. Ще дві людини померли пізніше, ймовірно, від гострої променевої хвороби. Повідомлялося, що це були військові.

У жовтні 2025 року начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про успішний випробувальний політ "Буревісника", який перебував у повітрі близько 15 годин і подолав відстань у 14 тисяч км. Ніяких відеокадрів польоту ракети Міноборони РФ не показало. Тоді диктатор РФ доручив підготувати інфраструктуру для розгортання "Буревісника". Згодом Путін оголосив про завершення випробувань ракети.

Читайте також: У серпні Росія лише один раз застосувала носії "Калібрів" для ударів по Україні з моря, - Плетенчук

Автор: 

випробування (362) крилаті ракети (1134) ракети (4333) росія (47463) ядерна зброя (1317)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 