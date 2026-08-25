Росія, ймовірно, готує нове випробування крилатої ракети "Буревісник" із ядерною установкою, - ЗМІ

Росія, ймовірно, знову готується до нового випробування міжконтинентальної крилатої ракети 9М730 "Буревісник" із ядерно-енергетичною установкою.

Про це пише видання The Insider, передає Цензор.НЕТ.

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Підготовка Кремля

Зазначається, що 22-23 серпня на аеродром "Рогачово" на Новій Землі прибув другий літак Іл-976 СКИП (літаковий командно-вимірювальний пункт), про що свідчать дані OSINT-аналітиків AviVector. Літак використовують для відстеження траєкторії ракет і збору телеметрії під час випробувань.

Як пояснив The Insider норвезький OSINT-аналітик Тор Аре Іверсен, це може свідчити про підготовку нового випробування міжконтинентальної крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою (ЯЕУ).

Як повідомили OSINT-аналітики, у другій половині серпня на архіпелаг Нова Земля прибули два літаки Іл-976 СКІП. Крім того, на авіабазі "Рогачево" були зафіксовані літак-радар А-50У, чотири військово-транспортні Ан-26, один Ан-74Д і кілька вертольотів.

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У Barents Observer відзначають, що це може свідчити про швидкий старт нових випробувань ракети "Буревісник", яка, як передбачається, може залишити радіоактивний слід під час польоту.

Там також зазначили, що в Баренцевому і Карському морях зафіксовано угруповання кораблів, які зазвичай використовуються під час випробувань ракети, зокрема для пошукових робіт.

Заяви Росії про ракету

Раніше диктатор РФ Володимир Путін вже кілька разів заявляв про успішне випробування "Буревісника", який, як стверджується, не має обмежень по дальності через ядерну енергетичну установку.

До 2019 року, за даними американської розвідки та західних аналітиків, відбулося не менше 13 випробувань ракети, з яких лише два вважалися частково успішними. На Заході "Буревісник" називають "маленьким літаючим Чорнобилем", а експерти відзначають, що він поки становить більшу загрозу для російських громадян, ніж для супротивників за кордоном.

З "Буревісником" пов'язують аварію на полігоні під Ньоноксою в Архангельській області в серпні 2019 року. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро співробітників Росатома. Ще дві людини померли пізніше, ймовірно, від гострої променевої хвороби. Повідомлялося, що це були військові.

У жовтні 2025 року начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про успішний випробувальний політ "Буревісника", який перебував у повітрі близько 15 годин і подолав відстань у 14 тисяч км. Ніяких відеокадрів польоту ракети Міноборони РФ не показало. Тоді диктатор РФ доручив підготувати інфраструктуру для розгортання "Буревісника". Згодом Путін оголосив про завершення випробувань ракети.

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