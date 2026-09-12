Враг повредил железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области

Утром 12 сентября в Миргородском районе Полтавской области в результате попадания российского беспилотника была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

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"Сегодня утром в Миргородском районе в результате попадания вражеского БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Предварительно, люди не пострадали. Задержек в движении поездов нет", - говорится в сообщении.

Обнаружены вражеские беспилотники

Также сегодня утром в Полтавской области в Полтавском районе обнаружены вражеские беспилотники.

"Сегодня утром в Полтавском районе обнаружили вражеский БПЛА", - сообщил Дякивнич.

Также вражеский дрон был обнаружен в одном из водоемов района

"Для обследования дна на наличие боевой части привлечены специалисты по подводному разминированию ГСЧС", - отметил начальник ОГА.

Дякивнич также предупредил жителей: не приближайтесь к подозрительным предметам и не прикасайтесь к ним.

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