Враг повредил железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области
Утром 12 сентября в Миргородском районе Полтавской области в результате попадания российского беспилотника была повреждена железнодорожная инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.
"Сегодня утром в Миргородском районе в результате попадания вражеского БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура.
Предварительно, люди не пострадали. Задержек в движении поездов нет", - говорится в сообщении.
Обнаружены вражеские беспилотники
Также сегодня утром в Полтавской области в Полтавском районе обнаружены вражеские беспилотники.
"Сегодня утром в Полтавском районе обнаружили вражеский БПЛА", - сообщил Дякивнич.
Также вражеский дрон был обнаружен в одном из водоемов района
"Для обследования дна на наличие боевой части привлечены специалисты по подводному разминированию ГСЧС", - отметил начальник ОГА.
Дякивнич также предупредил жителей: не приближайтесь к подозрительным предметам и не прикасайтесь к ним.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль