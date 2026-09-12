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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Ворог пошкодив залізничу інфраструктуру у Миргородському районі на Полтавщині

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Вранці 12 вересня у Миргородському районі Полтавської області внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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"Сьогодні вранці у Миргородському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Попередньо, люди не постраждали. Затримок руху потягів немає", - йдеться в повідомленні.

Виявлено ворожі безпілотники

Також цього ранку на Полтавщині у Полтавському районі виявлено ворожі безпілотники.

"Сьогодні вранці у Полтавському районі виявили ворожий БпЛА", - повідомив Дяківнич.

Також ворожий дрон було виявлено в одній з водойм район

"Для обстеження дна на наявність бойової частини залучено фахівців підводного розмінування ДСНС", - зазначив начальник ОВА.

Дяківнич також застеріг мешканців: не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх.

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безпілотник БпЛА (5893) Полтавська область (1381) Миргородський район (36) Полтавський район (164)
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