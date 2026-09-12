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Новости переговоры с РФ Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Зеленский: визит Уиткоффа и Кушнера в Киев - хороший сигнал

Зеленский назвал визит Виткоффа и Кушнера в Киев сигналом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит Уиткоффа и Кушнера в Киев "хорошим сигналом" и заявил, что Украина занимает сильную позицию для переговоров с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эксклюзивном интервью DW.

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По его словам, Украина, несмотря на сложности на поле боя - авиаудары, дроны, авиабомбы и баллистические ракеты - сейчас "гораздо сильнее".

"Сейчас Украина гораздо сильнее на поле боя, чем в прошлом году. Россия несет потери, потери России - более 30 тысяч человек ежемесячно, и это очень высокая цена за такое продвижение, за такое медленное продвижение на поле боя. Именно поэтому мы считаем, что сейчас у нас сильная позиция для переговоров", - считает президент.

Возможно перемирие по вопросам энергетики и зерна

Говоря о перспективах переговоров с Россией, Зеленский отметил, что для него не имеет значения, как именно будут называть возможную договоренность о прекращении боевых действий.

"Возможно, кому-то не нравится слово "перемирие". Для меня не имеет значения, кому оно нравится, а кому нет. Мы любим жизнь. Мы хотим мира, и поэтому мы ведем переговоры", — отметил он.

Президент добавил, что первым шагом к полноценным переговорам могло бы стать перемирие в сфере энергетики и в отношении перевозок зерна.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25802) россия (89515)
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Топ комментарии
+19
Дов@ойоп
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12.09.2026 11:40 Ответить
+11
Зібгались колись у Київі тги євгея, зятьок, торгаш негухомістю та блазень, а один з них і каже - це добгий знак.
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12.09.2026 12:14 Ответить
+6
Данилов з РНБОУ, сигнали давав Українцям кольором свого ісподнього, а цей телепень, - зятьковим і вітьковим??!!
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12.09.2026 11:48 Ответить

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