Зеленський про візит Віткоффа та Кушнера до Києва: добрий сигнал

Президент України Володимир Зеленський назвав візит Віткоффа та Кушнера до Києва "добрим сигналом" і заявив, що Україна має сильну позицію для переговорів із РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW.

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За його словами, Україна попри складнощі на полі бою - авіаудари, дрони, авіабомби та балістичні ракети - зараз "набагато сильніша".

"Зараз Україна набагато сильніша на полі бою, ніж торік. Росія зазнає втрат, втрати Росії - понад 30 тисяч осіб щомісяця, і це дуже висока ціна за таке просування, за таке повільне просування на полі бою. Саме тому ми вважаємо, що зараз маємо сильну позицію для переговорів", - вважає президент.

Можливе перемир’я щодо енергетики та зерна

Говорячи про перспективи переговорів із Росією, Зеленський зазначив, що для нього не має значення, як саме називатимуть можливу домовленість про припинення бойових дій.

"Можливо, комусь не подобається слово "перемир'я". Для мене не має значення те, кому воно подобається, а кому ні. Ми любимо життя. Ми хочемо миру, і тому ми говоримо", - зазначив він.

Президент додав, що першим кроком до повноцінних переговорів могло б стати перемир’я у сфері енергетики та щодо зернових перевезень.

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