Рашисты продолжают атаковать Украину реактивными и ударными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером в субботу, 12 сентября, российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Новые группы ударных БПЛА движутся по маршруту — из Сумской области на север страны через Черниговскую, Киевскую и Житомирскую области в западном направлении, — сообщалось в 18:52.
Хмельницкая область — БПЛА на Шепетовку с севера, — сообщалось в 18:58.
Ударный БПЛА в направлении Ковеля (Волынь), — сообщалось в 19:01.
Киевщина: ударный БПЛА мимо Великой Димерки курсом на Бровары/Киев, - сообщалось в 19:03.
Киевщина: реактивный БПЛА курсом на Борисполь, — сообщалось в 19:18.
Обновление
Поздно вечером 12 сентября продолжается атака российских беспилотников. Воздушные силы продолжают сообщать о движении враждебных БПЛА.
- Группа ударных БпЛА на Полтавщине – мимо н.п. Билыки в западном направлении, - сообщалось в 21:12.
- Ударные БпЛА в р-не Киевского водохранилища по западному курсу, - сообщалось в 21:19.
- Ударные БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины курс западный, - сообщалось в 21:27.
- Ударный БпЛА вблизи Чуднива (Житомирщина) курс западный, - сообщалось в 21:38.
- Ударный БпЛА на юге Кировоградщины по направлению к Новоукраинке, - сообщалось в 21:56.
- Ударные БпЛА южнее Кривого Рога курс западный, - сообщалось в 21:57.
- БпЛА на Черкассы с востока, – сообщалось в 21:58.
- Группы ударных БпЛА на Сумщине в р-не н.п. Боромля, Лебедин и Недригайлов по западному курсу на Полтавщину и Черниговщину, - сообщалось в 22:00.
- Ударные БпЛА в р-не Чернобыля курс западный, - сообщалось в 22:01.
Черниговщина: 1. Ударные БпЛА в р-не Городня, Седнев курс южный; 2. Ударные БпЛА в р-не н.п. Карп, Сосница и Макошино курс западный, - сообщалось в 22:05.
- Ударный БпЛА в р-не Овруча (Житомирщина) курс западный, - сообщалось в 22:06.
- Группы ударных БпЛА на западе Херсонщины курсом на запад, - сообщалось в 22:25.
- Ударный БпЛА на Черкассы с севера - сообщалось в 22:38.
- Ударный БпЛА на севере Ривненщины вектором движения на Ровно, - сообщалось в 22:52.
- Ударный БпЛА на Виннитчине в р-не Гайсина курс западный, - сообщалось в 23:03.
- Ударный БпЛА над Киевским водохранилищем двигается в направлении Житомирщины, - сообщалось в 23:05.
- Ударный БпЛА на Николаев с севера - сообщалось в 23:08.
- Ударный БпЛА на Виннитчине в р-не Тыврова курс западный, - сообщалось в 23:26.
- Ударный БпЛА на Черкасчине в р-не Жажкива курс западный (Виннитчина), - сообщалось в 23:27.
- Баражирующие боеприпасы типа "Бандероль" курсом на Черноморское из Черного моря, - сообщалось в 23:28.
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