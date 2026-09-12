Рашисти продовжують атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу
Ввечері суботи, 12 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Нові групи ударних БпЛА рухаються маршрутом - з Сумщини по півночі країни через Чернігівщину, Київщину та Житомирщину у західному напрямку, - повідомллося о 18:52.
Хмельниччина - БпЛА на Шепетівку з півночі, - повідомлялося о 18:58.
Ударний БпЛА в напрямку Ковеля (Волинь), -повідомлялося о 19:01.
Київщина: ударний БпЛА повз Велику Димерку курсом на Бровари/Київ, - повідомлялося о 19:03.
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль, - повідомлялося о 19:18.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль