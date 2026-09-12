Рашисти продовжують атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Ввечері суботи, 12 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

Нові групи ударних БпЛА рухаються маршрутом - з Сумщини по півночі країни через Чернігівщину, Київщину та Житомирщину у західному напрямку, - повідомллося о 18:52.

Хмельниччина - БпЛА на Шепетівку з півночі, - повідомлялося о 18:58.

Ударний БпЛА в напрямку Ковеля (Волинь), -повідомлялося о 19:01.

Київщина: ударний БпЛА повз Велику Димерку курсом на Бровари/Київ, - повідомлялося о 19:03.

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль, - повідомлялося о 19:18.

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