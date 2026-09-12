На АЗС появятся системы оповещения о приближении вражеских дронов, - Корецкий

На АЗС в Украине уже тестируют систему автоматического и оперативного оповещения о приближении вражеских дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Автоматическое оповещение

Глава правительства отметил, что оккупанты существенно усилили удары по автозаправочным комплексам. В частности, за последние дни атаки были на АЗК в столице и на международных трассах.

Чтобы защитить персонал и посетителей и обеспечить стабильную работу заправок, Корецкий провел экстренное совещание с операторами рынка, привлекая Минэнерго, Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД.

"В очередной раз обсудили усиление мер безопасности на АЗК, ход установки дополнительных защитных сооружений на элементах наземной инфраструктуры и обустройство укрытий для людей", — рассказал премьер.

По его словам, уже тестируется программное решение, которое позволит отслеживать направление движения дронов и своевременно реагировать на угрозу. Речь идет об автоматическом и оперативном оповещении на АЗК о приближении вражеских дронов.

"Протестируем это на автозаправочных комплексах — параллельно подключаем другие предприятия. Министрам поставлена задача максимально ускорить этот процесс", — заявил Корецкий.

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Ситуация с топливом

Кроме того, на совещании проанализировали баланс нефтепродуктов, логистику и ситуацию с ценами.

"Из-за событий на Ближнем Востоке и сбоев в цепочках поставок мировые котировки нефти снова стремительно растут. Очевидно, что и в Украине наблюдается соответствующая реакция игроков рынка. Наметили четкий план действий и по железнодорожному сообщению, и по упрощению таможенных процедур для бензовозов, как это было в 2022 году. Реагируем на запросы бизнеса — ответ должен быть быстрым и действенным. В период кризиса координация действий с бизнесом будет проводиться регулярно", — отметил глава Кабмина.

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