На АЗС з’являться системи сповіщення про наближення ворожих дронів, - Корецький

На АЗС в Україні вже тестують автоматичне та оперативне сповіщення про наближення ворожих дронів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Автоматичне сповіщення

Глава уряду зазначив, що окупанти суттєво посилили удари по автозаправних комплексах. Зокрема, за останні дні атаки були по АЗК у столиці та на міжнародних трасах.

Щоб захистити персонал і відвідувачів та зберегти стабільну роботу заправок, Корецький провів термінову нараду з операторами ринку, залучивши Міненерго, Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС та МВС.

"Вчергове обговорили посилення заходів безпеки на АЗК, прогрес встановлення додаткових захисних споруд на елементи наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей", - розповів прем'єр.

За його словами, вже тестується програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу. Йдеться про автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів.

"Відтестуємо це на автозаправних комплексах — паралельно підключаємо інші бізнеси. Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес", - заявив Корецький.

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Ситуація з пальним

Крім того, на нараді проаналізували баланс нафтопродуктів, логістику та ситуацію з цінами.

"Через події на Близькому Сході та збої в ланцюгах поставок світові котирування нафти знову стрімко зростають. Очевидно, що і в Україні є відповідна реакція гравців ринку. Намітили чіткий план дій і по залізничному сполученню, і по спрощенню митних процедур для бензовозів, як це було у 2022 році. Реагуємо на запити бізнесу — відповідь має бути швидкою і дієвою. У період кризи координація дій з бізнесом буде проводитися регулярно", - зазначив глава Кабміну.

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