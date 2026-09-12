Вражеская дроновая атака на Ривненщину: разрушено предприятие

В результате атаки российских беспилотников вечером 12 сентября было повреждено одно из предприятий в Сарненском районе Ривненской области.

Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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Предприятие разрушено

"Продолжается воздушная атака на Ривненскую область. К сожалению, было разрушено одно из предприятий в Сарненском районе. По предварительной информации, люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Атака войск РФ на Ривненскую область

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских беспилотников в субботу, 12 сентября, часть Дубно, а также ряд населенных пунктов в Ривненском районе остались без света.

Также сообщалось, что утром 12 сентября войска РФ атаковали "Шахедами" территорию Ривненской области.

Под вражеским ударом, по данным местных СМИ, оказалась АЗС в Корце.

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