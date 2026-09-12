Вражеская дроновая атака на Ривненщину: разрушено предприятие
В результате атаки российских беспилотников вечером 12 сентября было повреждено одно из предприятий в Сарненском районе Ривненской области.
Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Предприятие разрушено
"Продолжается воздушная атака на Ривненскую область. К сожалению, было разрушено одно из предприятий в Сарненском районе. По предварительной информации, люди не пострадали", — говорится в сообщении.
Атака войск РФ на Ривненскую область
- Ранее сообщалось, что в результате атаки российских беспилотников в субботу, 12 сентября, часть Дубно, а также ряд населенных пунктов в Ривненском районе остались без света.
- Также сообщалось, что утром 12 сентября войска РФ атаковали "Шахедами" территорию Ривненской области.
- Под вражеским ударом, по данным местных СМИ, оказалась АЗС в Корце.
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