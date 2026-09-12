РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11821 посетитель онлайн
Новости Атака шахедов на Ривненщину Обстрелы Ривненщины
1 447 2

Вражеская дроновая атака на Ривненщину: разрушено предприятие

шахеди

В результате атаки российских беспилотников вечером 12 сентября было повреждено одно из предприятий в Сарненском районе Ривненской области.

Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Предприятие разрушено 

"Продолжается воздушная атака на Ривненскую область. К сожалению, было разрушено одно из предприятий в Сарненском районе. По предварительной информации, люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Атака войск РФ на Ривненскую область 

  • Ранее сообщалось, что в результате атаки российских беспилотников в субботу, 12 сентября, часть Дубно, а также ряд населенных пунктов в Ривненском районе остались без света.
  • Также сообщалось, что утром 12 сентября войска РФ атаковали "Шахедами" территорию Ривненской области.
  • Под вражеским ударом, по данным местных СМИ, оказалась АЗС в Корце.

Читайте также: Вражеская атака на Ривненщину: часть Дубно и населенные пункты Ривненского района остались без света

Автор: 

предприятие (258) атака (2064) Ровенская область (1431) Сарненский район (6)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 