Ворожа дронова атака на Рівненщину: зруйновано підприємство

Унаслідок атаки російських безпілотників ввечері 12 вересня зазнало руйнувань одне з підприємств у Сарненському районі Рівненської області.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Зруйновано підприємство

"Продовжується повітряна атака на Рівненщину. На жаль, було зруйноване одне з підприємств на Сарненщині. За попередньою інформацією, люди не постраждали", - сказано в повідомленні.

Атака військ РФ на Рівненщину

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у суботу, 12 вересня, частина Дубна, а також низка населених пунктів у Рівненському районі залишилися без світла.

Також повідомлялося, що зранку 12 вересня війська РФ атакували "Шахедами" територію Рівненської області.

Під ворожим ударом, за даними місцевих ЗМІ, опинилася АЗС в Корці.

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