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Новини Атака шахедів на Рівненщину Обстріли Рівненщини
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Ворожа дронова атака на Рівненщину: зруйновано підприємство

шахеди

Унаслідок атаки російських безпілотників ввечері 12 вересня зазнало руйнувань одне з підприємств у Сарненському районі Рівненської області.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Зруйновано підприємство 

"Продовжується повітряна атака на Рівненщину. На жаль, було зруйноване одне з підприємств на Сарненщині. За попередньою інформацією, люди не постраждали", - сказано в повідомленні.

Атака військ РФ на Рівненщину 

  • Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у суботу, 12 вересня, частина Дубна, а також низка населених пунктів у Рівненському районі залишилися без світла.
  • Також повідомлялося, що зранку 12 вересня війська РФ атакували "Шахедами" територію Рівненської області.
  • Під ворожим ударом, за даними місцевих ЗМІ, опинилася АЗС в Корці.

Читайте також: Ворожа атака на Рівненщину: частина Дубна та населені пункти Рівненського району залишилися без світла

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