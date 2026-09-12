Ворожа дронова атака на Рівненщину: зруйновано підприємство
Унаслідок атаки російських безпілотників ввечері 12 вересня зазнало руйнувань одне з підприємств у Сарненському районі Рівненської області.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Зруйновано підприємство
"Продовжується повітряна атака на Рівненщину. На жаль, було зруйноване одне з підприємств на Сарненщині. За попередньою інформацією, люди не постраждали", - сказано в повідомленні.
Атака військ РФ на Рівненщину
- Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у суботу, 12 вересня, частина Дубна, а також низка населених пунктів у Рівненському районі залишилися без світла.
- Також повідомлялося, що зранку 12 вересня війська РФ атакували "Шахедами" територію Рівненської області.
- Під ворожим ударом, за даними місцевих ЗМІ, опинилася АЗС в Корці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль