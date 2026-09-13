Впервые не удалось спасти: в Бельгии умер раненый украинский военный

В Бельгии впервые не удалось спасти раненого украинского военнослужащего, который находился в стране на лечении.

Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Тело репатриировали в Украину

Так, Франкен сообщил, что тело оператора дрона Романа репатриировали в Украину.

"Он получил ожоги и был доставлен в нашу страну. Нам не удалось его спасти. Раньше нам это удавалось десятки раз, но не в этот раз. Прощай, Роман. Слава героям", - написал он.

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