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Впервые не удалось спасти: в Бельгии умер раненый украинский военный
В Бельгии впервые не удалось спасти раненого украинского военнослужащего, который находился в стране на лечении.
Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Тело репатриировали в Украину
Так, Франкен сообщил, что тело оператора дрона Романа репатриировали в Украину.
"Он получил ожоги и был доставлен в нашу страну. Нам не удалось его спасти. Раньше нам это удавалось десятки раз, но не в этот раз. Прощай, Роман. Слава героям", - написал он.
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