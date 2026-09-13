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Уперше не вдалося врятувати: У Бельгії помер поранений український військовий
У Бельгії вперше не вдалося врятувати пораненого українського військовослужбовця, який перебував у країні на лікуванні.
Про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Тіло репатріювали до України
Так, Франкен повідомив, що тіло оператора дрона Романа репатріювали до України.
"Він зазнав опіків і був перевезений до нашої країни. Нам не вдалося його врятувати. Раніше нам це вдавалося десятки разів, але не цього разу. Прощавай, Романе. Слава героям", – написав він.
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