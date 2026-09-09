УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14757 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України
4 750 33

Захищаючи Україну, на фронті загинув баптистський пастор із Вінниці Олександр Олівко, який став снайпером ЗСУ. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув баптистський пастор Олександр Олівко, який добровільно став до лав Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Всеукраїнський собор".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про полеглого Героя відомо?

Як зазначається, Олівко звершував пасторське служіння у молодій вінницькій церкві "Світло життя".

пастор Олівко

З 2014 року допомагав фронту активною волонтерською працею, а з початком повномасштабного вторгнення долучився до захисту країни і став професійним снайпером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загинув Сергій "Борцуха": воїн, який у перші дні вторгнення їхав з трьома РПГ на велосипеді в Ірпінь. ФОТО

Служив у складі 1-го штурмового батальйону 3-го армійського корпусу.

Нині на захисті України є син і зять Олександра.

пастор Олівко
пастор Олівко
пастор Олівко

Також читайте: Під Покровськом загинув військовий і пластун Владислав Ільїн: понад рік його вважали зниклим безвісти

Автор: 

священник (181) військовослужбовці (5292) втрати (4790)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Вічна памʼять Герою Украіни
та щирі співчуття родині Олександра Олівко 😪😪😪
показати весь коментар
09.09.2026 12:23 Відповісти
+31
Світла пам'ять світлій людині. Обличчя, як з італійської ікони.
показати весь коментар
09.09.2026 12:26 Відповісти
+22
Честь Воїну!
Пастор-снайпер - це сильно! Справжній поводир для пастви.
показати весь коментар
09.09.2026 12:40 Відповісти

Завантаження...

 
 