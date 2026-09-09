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Захищаючи Україну, на фронті загинув баптистський пастор із Вінниці Олександр Олівко, який став снайпером ЗСУ. ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув баптистський пастор Олександр Олівко, який добровільно став до лав Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Всеукраїнський собор".
Що про полеглого Героя відомо?
Як зазначається, Олівко звершував пасторське служіння у молодій вінницькій церкві "Світло життя".
З 2014 року допомагав фронту активною волонтерською працею, а з початком повномасштабного вторгнення долучився до захисту країни і став професійним снайпером.
Служив у складі 1-го штурмового батальйону 3-го армійського корпусу.
Нині на захисті України є син і зять Олександра.
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та щирі співчуття родині Олександра Олівко 😪😪😪
Пастор-снайпер - це сильно! Справжній поводир для пастви.