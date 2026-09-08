Загинув Сергій "Борець": воїн, який у перші дні вторгнення їхав з трьома РПГ на велосипеді в Ірпінь. ФОТО

Сергій "Борець", один із бійців групи снайперів "Тенгрі" ГУР МО, загинув внаслідок авіаудару російських військ. У перші дні повномасштабного вторгнення він став героєм відомого фото, на якому їхав мостом до Ірпеня з гранатометом та пострілами до РПГ-7, прямуючи назустріч російській бронетанковій колоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командир роти БПЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов.

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"Це один з найепічніших кадрів Війни за Незалежність України, і тут зображений один з найкращих українських воїнів сучасності - "Борець"", - зазначив Бутусов.

Сергій "Борець" на цьому фото - боєць групи снайперів "Тенгрі" ГУР МО у перші дні великого вторгнення з гранатометом та трьома пострілами до РПГ-7 їде по мосту в Ірпінь, щоб зупинити на велосипеді російські бронетанковими колонами у десятки кілометрів довжиною, які рвались на Гостомель, Ірпінь та Бучу.

Хаос, паніка, страх, кинуті машини, біженці тікають, але знайшлись ті, хто попри все пішли назустріч смертельній загрозі. Велосипеди та гранатомети проти танків, авіації, балістичних ракет - так це було, і воля, характер, масовий героїзм кращих людей, який рвались у бій, змінили хід битви та хід світової історії на користь України.

Автор фото - воїн-доброволець групи "Тенгрі" Володимир Миронюк (Джон).

Як зазначає Бутусов, "Тенгрі" - найрезультативніший та найвідоміший в діючий армії снайпер, зібрав кращих бійців, які мали великий досвід війни на Донбасі, і повів їх у бій за Київ.

Це були справжні тигри, які шукали ворога та шукали бою, і були готові віддати своє життя заради зупинки та знищення ворога. Саме такі герої розгромили російський наступ під Києвом та інших фронтах перших днів вторгнення№, - наголошує Бутусов.

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Як загинув "Борець"

"Борець" загинув кілька днів тому внаслідок авіаудару ворога, будучи командиром підрозділу морської піхоти. Його бойовий рахунок та рахунок підрозділу, яким він командував, встановити складно, бо він йде на багато сотень окупантів.

"Борець" був одним з найкращих на цій війні. Сильний, дієвий, завжди заряджений до бою, який завжди надихав та мотивував у бою власним прикладом.

"Щирі співчуття рідним, близьким, друзям, бойовим товаришам, які мали щастя у своєму житті йти поруч разом з досконалим Воїном. Слава і честь, "Борець", слава і честь…", - додав Бутусов.

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