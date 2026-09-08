Погиб Сергей "Борец": воин, в первые дни вторжения ехавший на велосипеде с тремя РПГ в Ирпень. ФОТО

Сергей "Борец", один из бойцов снайперской группы "Тенгри" ГУР Минобороны, погиб в результате авиаудара российских войск. В первые дни полномасштабного вторжения он стал героем известной фотографии, на которой ехал по мосту в Ирпень с гранатометом и патронами к РПГ-7, направляясь навстречу российской бронетанковой колонне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.

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"Это один из самых эпических кадров Войны за независимость Украины, и здесь запечатлен один из лучших украинских воинов современности - "Борец"", - отметил Бутусов.

Сергей "Борец" на этом фото - боец снайперской группы "Тенгри" ГУР МО в первые дни крупного вторжения с гранатометом и тремя выстрелами из РПГ-7 едет по мосту в Ирпень, чтобы на велосипеде остановить российские бронетанковые колонны длиной в десятки километров, которые рвались на Гостомель, Ирпень и Бучу.

Хаос, паника, страх, брошенные машины, беженцы убегают, но нашлись те, кто, несмотря ни на что, пошли навстречу смертельной угрозе. Велосипеды и гранатометы против танков, авиации, баллистических ракет — так это и было, и воля, характер, массовый героизм лучших людей, рвавшихся в бой, изменили ход сражения и ход мировой истории в пользу Украины.

Автор фото - воин-доброволец группы "Тенгри" Владимир Миронюк (Джон).

Как отмечает Бутусов, "Тенгри" - самый результативный и самый известный в действующей армии снайпер - собрал лучших бойцов, имевших большой опыт войны на Донбассе, и повёл их в бой за Киев.

Это были настоящие тигры, которые искали врага и искали боя, и были готовы отдать свою жизнь ради остановки и уничтожения врага. Именно такие герои разгромили российское наступление под Киевом и на других фронтах в первые дни вторжения, - подчеркивает Бутусов.

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Как погиб "Борец"

"Борец" погиб несколько дней назад в результате авиаудара врага, будучи командиром подразделения морской пехоты. Его боевой счет и счет подразделения, которым он командовал, установить сложно, так как он исчисляется многими сотнями оккупантов.

"Борец" был одним из лучших в этой войне. Сильный, энергичный, всегда готовый к бою, он всегда вдохновлял и мотивировал в бою собственным примером.

"Искренние соболезнования родным, близким, друзьям, боевым товарищам, которым посчастливилось в своей жизни идти бок о бок с совершенным Воином. Слава и честь, "Борец", слава и честь…", - добавил Бутусов.

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