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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину, на фронте погиб баптистский пастор из Винницы Александр Оливко, который стал снайпером ВСУ. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб баптистский пастор Александр Оливко, который добровольно вступил в ряды Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Всеукраинский собор".

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Что известно о погибшем Герое?

Как отмечается, Оливко совершал пасторское служение в молодой винницкой церкви "Свет жизни".

пастор Оливко

С 2014 года помогал фронту активной волонтерской работой, а с началом полномасштабного вторжения присоединился к защите страны и стал профессиональным снайпером.

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Служил в составе 1-го штурмового батальона 3-го армейского корпуса.

Сейчас на защите Украины находятся сын и зять Александра.

пастор Оливко
пастор Оливко
пастор Оливко

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Автор: 

священник (248) военнослужащие (6894) потери (4812)
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Топ комментарии
+39
Вічна памʼять Герою Украіни
та щирі співчуття родині Олександра Олівко 😪😪😪
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09.09.2026 12:23 Ответить
+31
Світла пам'ять світлій людині. Обличчя, як з італійської ікони.
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09.09.2026 12:26 Ответить
+22
Честь Воїну!
Пастор-снайпер - це сильно! Справжній поводир для пастви.
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09.09.2026 12:40 Ответить

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