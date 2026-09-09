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Защищая Украину, на фронте погиб баптистский пастор из Винницы Александр Оливко, который стал снайпером ВСУ. ФОТО
Защищая Украину, на фронте погиб баптистский пастор Александр Оливко, который добровольно вступил в ряды Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Всеукраинский собор".
Что известно о погибшем Герое?
Как отмечается, Оливко совершал пасторское служение в молодой винницкой церкви "Свет жизни".
С 2014 года помогал фронту активной волонтерской работой, а с началом полномасштабного вторжения присоединился к защите страны и стал профессиональным снайпером.
Служил в составе 1-го штурмового батальона 3-го армейского корпуса.
Сейчас на защите Украины находятся сын и зять Александра.
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та щирі співчуття родині Олександра Олівко 😪😪😪
Пастор-снайпер - це сильно! Справжній поводир для пастви.