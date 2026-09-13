Российская сторона не исключает, что мирные переговоры в формате "Украина-США-Россия" могут возобновиться в октябре этого года.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Первые подробности

Трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в октябре, в Кремле этого не исключают, сообщил Песков.

Больше о его заявлении на данный момент не известно.

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