РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14031 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
1 109 21

Трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в октябре, - Песков

Песков анонсировал начало мирных переговоров

Российская сторона не исключает, что мирные переговоры в формате "Украина-США-Россия" могут возобновиться в октябре этого года.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в октябре, в Кремле этого не исключают, сообщил Песков.

Больше о его заявлении на данный момент не известно.

Читайте также: В Кремле ответили на заявление Зеленского о встрече с Путиным в Майами: Может приехать в Москву

Автор: 

Песков Дмитрий (2111) переговоры с Россией (1552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
От нахіба? Нчхіба подавати, як новину те, що набило таку оскомину, що ригати хочеться.
показать весь комментарий
13.09.2026 12:28 Ответить
+8
Вони виведуть війська, чи може запорізьку АЕС залишать, репарації заплатять...
Як би не було важко з орками немає про що домовлятись ,один хер як тільки то знов порушать те що підписали...
І не треба мені говорити що в нас важка ситуація, знаю, а от що в орків прикіпає очевидно тому і хочуть перерву, бо зима в них довга і холодна ...
показать весь комментарий
13.09.2026 12:32 Ответить
+4
Російська сторона не виключає..... "устранєніє пєрвопрічін"

занавєс !

.
показать весь комментарий
13.09.2026 12:31 Ответить

Загрузка...

 
 