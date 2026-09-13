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Трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в октябре, - Песков
Российская сторона не исключает, что мирные переговоры в формате "Украина-США-Россия" могут возобновиться в октябре этого года.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Первые подробности
Трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в октябре, в Кремле этого не исключают, сообщил Песков.
Больше о его заявлении на данный момент не известно.
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Як би не було важко з орками немає про що домовлятись ,один хер як тільки то знов порушать те що підписали...
І не треба мені говорити що в нас важка ситуація, знаю, а от що в орків прикіпає очевидно тому і хочуть перерву, бо зима в них довга і холодна ...
занавєс !
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