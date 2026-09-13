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Новини Мирні перемовини
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Тристоронні перемовини щодо України можуть відновитися у жовтні, - Пєсков

пєсков анонсував старт мирних перемовин

Російська сторона не виключає, що мирні перемовини у форматі Україна-США-РФ можуть відновитися у жовтні цього року.

Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Перші деталі

Тристоронні переговори щодо України можуть відновитися в жовтні, у Кремлі цього не відкидають, повідомив Пєсков.

Більше про його заяву на цю мить не відомо.

Також читайте: У Кремлі відповіли на заяву Зеленського щодо зустрічі з Путіним у Маямі: Може приїхати до Москви

Автор: 

Пєсков Дмитро (1818) переговори з Росією (1682)
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Топ коментарі
+9
От нахіба? Нчхіба подавати, як новину те, що набило таку оскомину, що ригати хочеться.
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13.09.2026 12:28 Відповісти
+7
Вони виведуть війська, чи може запорізьку АЕС залишать, репарації заплатять...
Як би не було важко з орками немає про що домовлятись ,один хер як тільки то знов порушать те що підписали...
І не треба мені говорити що в нас важка ситуація, знаю, а от що в орків прикіпає очевидно тому і хочуть перерву, бо зима в них довга і холодна ...
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13.09.2026 12:32 Відповісти
+3
Російська сторона не виключає..... "устранєніє пєрвопрічін"

занавєс !

.
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13.09.2026 12:31 Відповісти

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