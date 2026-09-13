Російська сторона не виключає, що мирні перемовини у форматі Україна-США-РФ можуть відновитися у жовтні цього року.

Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Перші деталі

Тристоронні переговори щодо України можуть відновитися в жовтні, у Кремлі цього не відкидають, повідомив Пєсков.

Більше про його заяву на цю мить не відомо.

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