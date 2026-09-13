893 17
Тристоронні перемовини щодо України можуть відновитися у жовтні, - Пєсков
Російська сторона не виключає, що мирні перемовини у форматі Україна-США-РФ можуть відновитися у жовтні цього року.
Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Перші деталі
Тристоронні переговори щодо України можуть відновитися в жовтні, у Кремлі цього не відкидають, повідомив Пєсков.
Більше про його заяву на цю мить не відомо.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як би не було важко з орками немає про що домовлятись ,один хер як тільки то знов порушать те що підписали...
І не треба мені говорити що в нас важка ситуація, знаю, а от що в орків прикіпає очевидно тому і хочуть перерву, бо зима в них довга і холодна ...
занавєс !
.