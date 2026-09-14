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Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят совместную декларацию о независимости от Великобритании, – СМИ

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия планируют требовать проведения референдумов о независимости

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии планируют совместно потребовать права на самоопределение и проведение референдумов о будущем своих территорий. В понедельник, 14 сентября, в Кардиффе они должны подписать соответствующую совместную декларацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Telegraph.

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Лидеры трех территорий договариваются о совместных действиях

Во встрече примут участие первый министр Шотландии Джон Свинни, первый министр Уэльса Рин ап Йорверт и первая министр Северной Ирландии Мишель О'Нил. К ним также присоединится лидер партии Sinn Féin Мэри Лу Макдональд.

Их политические силы планируют договориться о сотрудничестве в сфере экономики, энергетики, отношений с Европой и вопросов самоопределения.

Шотландия и Уэльс выступают за членство в Европейском союзе в качестве независимых государств. Северная Ирландия должна войти в состав объединенной Ирландии.

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Свинни получил отказ в проведении референдума

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем ранее заявлял, что допускает проведение нового референдума о независимости Шотландии при наличии четкой общественной поддержки.

В то же время в письме к Джону Свинни он исключил проведение референдума до следующих парламентских выборов. Бернем заявил, что на данный момент необходимого общественного консенсуса для этого нет.

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Великобритания (5497) референдум (1531) Северная Ирландия (9) Шотландия (58)
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