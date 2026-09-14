Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят совместную декларацию о независимости от Великобритании, – СМИ
Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии планируют совместно потребовать права на самоопределение и проведение референдумов о будущем своих территорий. В понедельник, 14 сентября, в Кардиффе они должны подписать соответствующую совместную декларацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Telegraph.
Лидеры трех территорий договариваются о совместных действиях
Во встрече примут участие первый министр Шотландии Джон Свинни, первый министр Уэльса Рин ап Йорверт и первая министр Северной Ирландии Мишель О'Нил. К ним также присоединится лидер партии Sinn Féin Мэри Лу Макдональд.
Их политические силы планируют договориться о сотрудничестве в сфере экономики, энергетики, отношений с Европой и вопросов самоопределения.
Шотландия и Уэльс выступают за членство в Европейском союзе в качестве независимых государств. Северная Ирландия должна войти в состав объединенной Ирландии.
Свинни получил отказ в проведении референдума
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем ранее заявлял, что допускает проведение нового референдума о независимости Шотландии при наличии четкой общественной поддержки.
В то же время в письме к Джону Свинни он исключил проведение референдума до следующих парламентских выборов. Бернем заявил, что на данный момент необходимого общественного консенсуса для этого нет.
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