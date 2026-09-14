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Новости Африканские наемники в РФ Китайские наемники в армии РФ Иностранніе наемники в армии рф
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В российской армии остаются более 28 тысяч иностранцев, значительная часть - из Африки, - Иващенко

РФ завербовала 459 перуанцев на войну против Украины: 11 погибли

Россия завербовала более 28 тысяч иностранцев для участия в войне против Украины. Значительная часть из них — выходцы из африканских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Times заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

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По словам Иващенко, украинская разведка работает над тем, чтобы остановить вербовку иностранных граждан в российскую армию.

"Мы работаем над тем, чтобы остановить это, передавая информацию соответствующим службам безопасности и разведки. Также проводим невоенные операции, чтобы информировать население в соответствующих странах", — сказал начальник ГУР.

Что этому предшествовало?

В мае Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия продолжает вербовать наемников из стран Глобального Юга для войны против Украины. В частности, Министерство иностранных дел Перу сообщило о гибели 11 граждан страны, присоединившихся к российской армии.

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Автор: 

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