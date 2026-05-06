Китай просит Украину о гуманном отношении к пленным, воевавшим на стороне РФ, - МИД КНР
В Китае прокомментировали удержание граждан КНР в Украине.
Об этом заявил представитель МИД Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ.
Так, его попросили прокомментировать информацию о том, что прошлой весной Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне РФ.
На вопрос, принимает ли правительство КНР меры для их освобождения, пресс-секретарь ответил:
"Китай просит Украину, в соответствии с действующим международным правом, гарантировать законные права и гуманное обращение с гражданами Китая".
Также пресс-секретарь напомнил, что Китай предупреждал граждан о том, чтобы они держались подальше от зон конфликта и избегали любого участия в войне.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.
По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двух взяли в плен.
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что США знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.
В Китае, комментируя заявление Зеленского, призвали "не прибегать к безответственным высказываниям" и "быть трезвыми и рассудительными" в понимании роли Китая в российско-украинской войне.
Впоследствии Зеленский заявил, что против Украины в составе российско-оккупационных войск воюют как минимум несколько сотен граждан Китая.
згоден з китайозою: відповідно до міжнародного права ті двоє китайців є... терористами-вбивцями !
на Меморіалі Майдану є прапори на честь Героїв майже з усіх країн.
є й на честь китайців - прапори Тайваню.
але немає жодного прапора китаю !
з півтора міліарда китайців кнр НЕ знайшлося жодної людини, яка б цінувала Свободу !
Чомусь мовчать про катування в РФ десятків тисяч наших включаючи дітей і цивільних жінок
То не "заява від нема що робити", а відповідь на задані питання.
Судячи по тому, як сформовано заголовок, та і саму новину, то якщо не досить уважно читати, то дійсно можна помилитись, і подумати, що "от не було, не було, і КНР взяла, і заявила" , про те що в новині, а якщо уважніше віднестись до новини, то там чітко видно, що то було 2 конкретні відповіді, на 2 конкретних питання.
Тай таке.
Терористи і злочинці,які гезаконно перебувають на териьорії України.
І щось мені підказує,що владі китаю глибоко похер га своїх громадянвони й самі їх рахунку не знають.Це пропагандистська акція.
А у на мзс відсутнє взагалі,чому мовчать про катування наших полонених.
Своєю заявою КНР, якщо перекласти з дипломатичної мови то каже:
1. КНР НЕ "глибоко похер" на своїх громадян.
Бо знає що вони знаходяться в полоні в Україні, і тому закликає ставитись до них "відповідно до чинного міжнародного права"
2. Це НЕ є "пропагандистська акція", а заява, що офіційно КНР не приймає участі своїми громадянами, або по простому влада КНР НЕ направляла цих вояк,воювати на стороні московії проти України, а навпаки
" Китай попереджав громадян щодо того, щоб вони трималися подалі від зон конфлікту та уникали будь-якої участі у війні."
Б) "А у на мзс відсутнє взагалі,чому мовчать про катування наших полонених."
Це вже інша історія, яка не відноситься до даної новини, якусь аналогію тяжко тут провести,бо зовсім інша ситуація.
МЗС України, має теж саме заявити на адресу КНР, чи що ?
А загалом якщо брати ситуацію по заявам МЗС України, то, як би я не відносився до "зе" влади по багатьом питанням, та саме МЗС, неодноразово ще з 2022 року, робило заяви на міжнародних площадках. Можливо більше мало би бути заяв, не знаю..
Тайваньці теж воюють на стороні України.
Але найбільше іноземних добровольців, які воюють за Україну , серед колумбіців.
Сьогодні президент Колумбії заявив, що 7 тисяч громадян Колумбії зараз воює за Україну. Це майже 2 повноцінних бригади. Він проти цього.
Найбільше загиблих серед іноземців за Україну це колумбійці.
Майже 700 колумбіців загинули на фронті за Україну.
Другі це американці- 120 американців загинуло.
Треті то грузини - 100 грузин загинуло.
у сталінському Совку такОж не усі поголовно сиділи на зоні..
і да, ще б непогано було би з'ясувати скільки з тих, хто "активно їздять по світу туристами", займаються шпигунством чи просуванням свого "китайського мІру" по усьому Світі.. як сарана..
З іншого боку у них у тюрмах сидить 40 млн громадян, це як нас усіх.
Тому масштаби навіть важко порівнювати.
Геноцид уйгурів - серія порушень прав людини, які уряд Китаю вчиняє проти уйгурів та інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзяні з ознаками геноциду. Починаючи з 2014 року китайський уряд під керівництвом генерального секретаря Комуністичної партії Китаю (КПК) Сі Цзіньпіня проводить політику, внаслідок якої ув'язнено понад мільйон тюркських мусульман у таборах для інтернованих без будь-якого судового процесу. Загальна кількість жертв припускається у більше 1 млн осіб. Це найбільше затримання етнічних та релігійних меншин з часів Другої світової війни.
Не розумію, шо тут може бути дратівливого такого, що багато хто почав хейтити відповідну заяву, яка викладена в даній новині ?