Китай просит Украину о гуманном отношении к пленным, воевавшим на стороне РФ, - МИД КНР

В Китае сделали заявление о пленных гражданах КНР

В Китае прокомментировали удержание граждан КНР в Украине.

Об этом заявил представитель МИД Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, его попросили прокомментировать информацию о том, что прошлой весной Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне РФ. 

На вопрос, принимает ли правительство КНР меры для их освобождения, пресс-секретарь ответил:

"Китай просит Украину, в соответствии с действующим международным правом, гарантировать законные права и гуманное обращение с гражданами Китая".

Также пресс-секретарь напомнил, что Китай предупреждал граждан о том, чтобы они держались подальше от зон конфликта и избегали любого участия в войне.

Граждане Китая в плену ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двух взяли в плен.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что США знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

В Китае, комментируя заявление Зеленского, призвали "не прибегать к безответственным высказываниям" и "быть трезвыми и рассудительными" в понимании роли Китая в российско-украинской войне.

Впоследствии Зеленский заявил, что против Украины в составе российско-оккупационных войск воюют как минимум несколько сотен граждан Китая.

Цю маячню навіть важко прокоментувати 😳
Шо їм там палички не видають - знущаються - шоб ложкою їли - уроди
ГУМАНІСТИ)))))))))

Чомусь мовчать про катування в РФ десятків тисяч наших включаючи дітей і цивільних жінок
Це, мабутькитайці у такий спосіб вимагають/спонукають Україну до застосування їх методу з танками до полонених окупантів, як це робили китайські комуністи, на площі Тяньамень???
Ну що ж,просто потрібно обмежуватись попереджуючим в потилицю
+💯 !

згоден з китайозою: відповідно до міжнародного права ті двоє китайців є... терористами-вбивцями !

на Меморіалі Майдану є прапори на честь Героїв майже з усіх країн.
є й на честь китайців - прапори Тайваню.
але немає жодного прапора китаю !

з півтора міліарда китайців кнр НЕ знайшлося жодної людини, яка б цінувала Свободу !

А они, азиаты многие, тем более китайцы---абсолютные муравьи, где живут, там же и работают, всё рядом, дети копошаться, с утра до ночи, понятия выходные, 8-часовой рабочий день и вообще профсоюзы отсутствуют полностью. Давно правда было дело, бывал пару раз в чайна-тауне в Сан Франциско, там самый большой чайна таун в США. Так статистику одну зачитали нам. Что многие китайцы не с первого поколения там, за всю свою жизнь даже не выходят за пределы своего района! В это трудно поверить, но так это. И в Сиднее пришлось видеть, и там такое же. Кстати и вьетнамцы тяготеют так себя вести. В Харькове даже пагоду им разрешили построить, это на 2007г, рядом их аквапарк и общага через дорогу, где селили первых ещё при совке в 1987-89гг, ну и конечно базар Барабашово, но не рядом. Этот маршрут у них и был. По городу их никто никогда не видел совсем просто так. Жили тоже кучей.
А це до чого?Китай піклується про власних громадян.При всій неповазі до Китаю,тут він прав.Це ж Україна своїх громадян за кордогом обзиває зрадниками і мріє,що вони там подохли без допомоги .
...кончені наглухо!!!!!
нема ж війни - "криза в Україні"🤷🏻‍♂️
... і міжнародні терористи-вбивці.

******* фашисти, тільки вузькоглазі.
Перед тим, як робить подібні заяви, китайському МЗС варто направить представників на будь-який обмін військовополоненими, і порівнять їх військовополонених і їхніх... А потім подумать - так до кого ж треба звертаться, з подібним закликом?...
То не "заява від нема що робити", а відповідь на задані питання.
Судячи по тому, як сформовано заголовок, та і саму новину, то якщо не досить уважно читати, то дійсно можна помилитись, і подумати, що "от не було, не було, і КНР взяла, і заявила" , про те що в новині, а якщо уважніше віднестись до новини, то там чітко видно, що то було 2 конкретні відповіді, на 2 конкретних питання.
Тай таке.
Кончені китаези союзники фашистсько россії - ідіть ви на статевий орган *****
Жовтопикі, лицемірні,цинічні прокляті тварюки. Недопрацювання японців.
В свое время Китай "прославился гуманным отношением" как пленным из США, так и позднее из Вьетнама. Но сейчас там правят новые коммунисты, помиллиардестей...
Ти диви які "гуманоїди", ******.
Які громадяни?
Терористи і злочинці,які гезаконно перебувають на териьорії України.
І щось мені підказує,що владі китаю глибоко похер га своїх громадянвони й самі їх рахунку не знають.Це пропагандистська акція.
А у на мзс відсутнє взагалі,чому мовчать про катування наших полонених.
А) "Які громадяни?
Терористи і злочинці,які гезаконно перебувають на териьорії України.
І щось мені підказує,що владі китаю глибоко похер га своїх громадянвони й самі їх рахунку не знають.Це пропагандистська акція.

Своєю заявою КНР, якщо перекласти з дипломатичної мови то каже:
1. КНР НЕ "глибоко похер" на своїх громадян.
Бо знає що вони знаходяться в полоні в Україні, і тому закликає ставитись до них "відповідно до чинного міжнародного права"
2. Це НЕ є "пропагандистська акція", а заява, що офіційно КНР не приймає участі своїми громадянами, або по простому влада КНР НЕ направляла цих вояк,воювати на стороні московії проти України, а навпаки
Б) "А у нас МЗС відсутнє взагалі, чому мовчать про катування наших полонених."

Це вже інша історія, яка не відноситься до даної новини, якусь аналогію тяжко тут провести,бо зовсім інша ситуація.
МЗС України, має теж саме заявити на адресу КНР, чи що ?

А загалом якщо брати ситуацію по заявам МЗС України, то, як би я не відносився до "зе" влади по багатьом питанням, та саме МЗС, неодноразово ще з 2022 року, робило заяви на міжнародних площадках. Можливо більше мало би бути заяв, не знаю..
з китайських полонених ми особливо знущаємось - не годуємо їх рисовою лапшою з шиітаке.
диркоокі пришли вбивати нас на нашу землю і вимагають гуманного ставлення!? Та показовго розіпʼяти біля ТЕЦ на виду у людей! Щоб повільно здихали пцд обстрілами кацапів… іншим наука буде
Краще б Лінь Цзянь мовчав про якісь права. Згідно всіх міжнародних законів найманець не підпадає під захист навіть країни походження тим паче як полонений.
ніфіга собі, що удумали?
закормити цих жовтосраких борщем з голубцями, до всирачки!
Китайці хочуть рису а їм гречку дають .....фашисти і укронацисти
жарти-жартами, може і гастрит зароблять, недайбох
Заради справедливості, десь 2 роки тому був репортаж про двох китайців, які воюють на стороні України.
Тайваньці теж воюють на стороні України.
Але найбільше іноземних добровольців, які воюють за Україну , серед колумбіців.
Сьогодні президент Колумбії заявив, що 7 тисяч громадян Колумбії зараз воює за Україну. Це майже 2 повноцінних бригади. Він проти цього.
Найбільше загиблих серед іноземців за Україну це колумбійці.
Майже 700 колумбіців загинули на фронті за Україну.
Другі це американці- 120 американців загинуло.
Треті то грузини - 100 грузин загинуло.
Ого ! Звідкиля інфа ?
Ще одні знайшлися,що прав людини дотримуются.
********* Китаї (станом на 2026 рік) смертна кара здійснюється двома основними способами: смертельною ін'єкцією та розстрілом. Смертельна ін'єкція: Вважається більш «гуманним» і ******** методом. Для його реалізації використовують спеціально обладнані мобільні фургони («автобуси смерті»), що дозволяє проводити страту без транспортування в'язня до спеціального приміщення. нужно всем пленным китайским рашистам вводить смертельную гуманную дозу что бы думали что они на родине. это очень гуманный жест со стороны Украины.
дупи Мао сказали що ЗЕ безвідповідальні заяви робить.. у них криза, в Україні... Це страшніша за будь-яких заяв.. Пекін відправив косооких стажуватися на війні..Це те що є насправді
з-за колючого дроту світового трудового концтабору-Китай попросили Україну про гуманне ставлення до полонених, які воювали на боці РФ, а тепер реально поод'їдалися та розкошують в українському полоні..
Ну, так щоб геть концтабір, їх не можна назвати. Бо вони активно їздять по світу туристами.
"З 2014 року Китай проводить політику «перевиховання», внаслідок якої понад 1 млн уйгурів було ув'язнено в таборах"(с)
у сталінському Совку такОж не усі поголовно сиділи на зоні..
і да, ще б непогано було би з'ясувати скільки з тих, хто "активно їздять по світу туристами", займаються шпигунством чи просуванням свого "китайського мІру" по усьому Світі.. як сарана..
Я ж не писав, що там комунізм ?
З іншого боку у них у тюрмах сидить 40 млн громадян, це як нас усіх.
Тому масштаби навіть важко порівнювати.
Ви досі думаєте що війну почав самостійно *****? Ви помиляєтесь! Війну замовив і благословив Китай. Саме Китай основний вигодоотримувач війни за будь якого розкладу і результату.
не дають рису вдосталь?
Пропоную давати китайозам півтори плошки рису замість борщу із м*ясом, чи картоплі із рибою.
Мені цікаво, а ці китайосі гуманно ставились українців, не вбивали, чи гуманно топтали українську землю?
А МЗС України нагадає китайозам про геноцид уйгурів в КНР? Чи "єта другоє"?
Геноцид уйгурів - серія порушень прав людини, які уряд Китаю вчиняє проти уйгурів та інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзяні з ознаками геноциду. Починаючи з 2014 року китайський уряд під керівництвом генерального секретаря Комуністичної партії Китаю (КПК) Сі Цзіньпіня проводить політику, внаслідок якої ув'язнено понад мільйон тюркських мусульман у таборах для інтернованих без будь-якого судового процесу. Загальна кількість жертв припускається у більше 1 млн осіб. Це найбільше затримання етнічних та релігійних меншин з часів Другої світової війни.
Китай повчає нас гуманізму? Серйозно? Яка зворушлива "турбота" від Піднебесної! Це ж просто апогей геополітичного лицемірства, від якого хочеться одночасно сміятися, плакати і ригати. Це каже країна, де права людини - це просто назва туалетного паперу в штаб-квартирі Компартії? Ті самі хлопці, які влаштовують ,,діснейленди'' з перевихованням для уйгурів, раптом розхвилювалися через долю окупантів, які прийшли нас вбивати.? Але ж зачекайте, згідно з їхньою "мудрою" та "нейтральною" позицією, у нас же немає жодної війни! У нас, бачте, так звана "українська криза". Це просто цинізм найвищого гатунку: спочатку вдавати з себе сліпого і в упор не бачити агресію, називати вбивства і різанину "кризою", а потім ще вчити Україну, як ставитися до вбивць, які прийшли на нашу землю? Тож, нехай закриють свій дволикий, хитрий вузькоокий азіатський писок, і засунуть свій ..нейтралітет'' туди, де сонце не світить. Бо їхня "гуманність" - це лише спроба виправдати тих, хто знищує життя, прикриваючись цим "нейтралітетом".Полонені окупанти - це не туристи, це вбивці. А вислуховувати лекції про людяність від тих, хто підтримує терористів, ми точно не збираємося. Хай ідуть і тренуються на своїх пандах, а до нас зі своїми мудрими порадами не лізуть. Полонені, які воювали на боці рф - це злочинці, і ставлення до них має бути відповідним, без жодних "гуманітарних" повчань від тих, хто сам не знає, що таке людяність.....
Бюджет витрачає близько 10000 грн на військовополоненого. Мін пенсія 2600. З метою гуманного ставлення до кітайцев передайтє іх до ПФУ і забеспечьтє пільговим проїздом по зоне
2600 грн це не пенсія. Соціальна допомога для тих, у кого стажу "0".
Згоден, але не "0" а до 15 років.
Дивно що багато хто накинувся в у цьому випадку на заяву представника КНР.
Своєю заявою КНР, якщо перекласти з дипломатичної мови то каже:

1. КНР НЕ все одно, на своїх громадян.
Бо знає що вони знаходяться в полоні в Україні, і тому закликає ставитись до них "відповідно до чинного міжнародного права"
2. Сказано, що офіційно КНР не приймає участі своїми громадянами, або по простому влада КНР НЕ направляла цих вояк,воювати на стороні московії проти України, а навпаки
Не розумію, шо тут може бути дратівливого такого, що багато хто почав хейтити відповідну заяву, яка викладена в даній новині ?
Цих тільки на органи
Тобто такими заявами китайський режим визнає що це не просто найманці а китайські солдати?
Повбивав би всіх китайозів, разом з касапами...
Як до наших хлопців у кацапокитаї, так і до них, і взагалі, заборонити китайцям перебування в Україні та заборонити китайські товари в Україні, вже якось "виживемо" без китайського непотрібу, є такі ж за ціною та якісніші турецькі, в'єтнамські, корейські, польські та багато ін., без китайців косорилих і їх трешу вже напевне якось проживем.
І знову - Йдіть нах*й!
схаменіться, яка війна, китайські ліцеміри кажуть що це крізіс, то які полонені?
Прикинулись Хуцпарі
То есть яйца не резать канцелярским ножом?!
