Китай просит Украину о гуманном отношении к пленным, воевавшим на стороне РФ, - МИД КНР

В Китае прокомментировали удержание граждан КНР в Украине.

Об этом заявил представитель МИД Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, его попросили прокомментировать информацию о том, что прошлой весной Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне РФ.

На вопрос, принимает ли правительство КНР меры для их освобождения, пресс-секретарь ответил:

"Китай просит Украину, в соответствии с действующим международным правом, гарантировать законные права и гуманное обращение с гражданами Китая".

Также пресс-секретарь напомнил, что Китай предупреждал граждан о том, чтобы они держались подальше от зон конфликта и избегали любого участия в войне.

Граждане Китая в плену ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двух взяли в плен.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что США знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

В Китае, комментируя заявление Зеленского, призвали "не прибегать к безответственным высказываниям" и "быть трезвыми и рассудительными" в понимании роли Китая в российско-украинской войне.

Впоследствии Зеленский заявил, что против Украины в составе российско-оккупационных войск воюют как минимум несколько сотен граждан Китая.

