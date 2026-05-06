Китай просить Україну про гуманне ставлення до полонених, які воювали на боці РФ, - МЗС КНР
У Китаї прокоментували утримування полонених громадян КНР в Україні.
Про це заявив речник МЗС Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, його попросили прокоментувати інформацію про те, що минулої весни Україна взяла у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ.
На питання, чи вживає уряд КНР заходів для їхнього визволення, речник сказав:
"Китай просить Україну, відповідно до чинного міжнародного права, гарантувати законні права та гуманне ставлення до громадян Китаю".
Також речник нагадав, що Китай попереджав громадян щодо того, щоб вони трималися подалі від зон конфлікту та уникали будь-якої участі у війні.
Громадяни Китаю у полоні ЗСУ
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Вони воювали у складі армії РФ.
За словами президента, ЗСУ вступили в бій з шістьма китайцями у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двох взяли у полон.
Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні Росії проти України на боці РФ.
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати знають про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.
У Китаї, коментуючи заяву Зеленського, закликали "не вдаватися до безвідповідальних висловлювань" та "бути тверезими й розсудливими" в розумінні ролі Китаю в російсько-українській війні.
Згодом Зеленський заявив, що проти України у складі російсько-окупаційних військ воюють щонайменше кілька сотень громадян Китаю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
згоден з китайозою: відповідно до міжнародного права ті двоє китайців є... терористами-вбивцями !
на Меморіалі Майдану є прапори на честь Героїв майже з усіх країн.
є й на честь китайців - прапори Тайваню.
але немає жодного прапора китаю !
з півтора міліарда китайців кнр НЕ знайшлося жодної людини, яка б цінувала Свободу !
.
Чомусь мовчать про катування в РФ десятків тисяч наших включаючи дітей і цивільних жінок
.
=======
То не "заява від нема що робити", а відповідь на задані питання.
Судячи по тому, як сформовано заголовок, та і саму новину, то якщо не досить уважно читати, то дійсно можна помилитись, і подумати, що "от не було, не було, і КНР взяла, і заявила" , про те що в новині, а якщо уважніше віднестись до новини, то там чітко видно, що то було 2 конкретні відповіді, на 2 конкретних питання.
Тай таке.
Терористи і злочинці,які гезаконно перебувають на териьорії України.
І щось мені підказує,що владі китаю глибоко похер га своїх громадянвони й самі їх рахунку не знають.Це пропагандистська акція.
А у на мзс відсутнє взагалі,чому мовчать про катування наших полонених.
Терористи і злочинці,які гезаконно перебувають на териьорії України.
І щось мені підказує,що владі китаю глибоко похер га своїх громадянвони й самі їх рахунку не знають.Це пропагандистська акція.
===========
Своєю заявою КНР, якщо перекласти з дипломатичної мови то каже:
1. КНР НЕ "глибоко похер" на своїх громадян.
Бо знає що вони знаходяться в полоні в Україні, і тому закликає ставитись до них "відповідно до чинного міжнародного права"
Джерело: https://censor.net/ua/n4001811
.
2. Це НЕ є "пропагандистська акція", а заява, що офіційно КНР не приймає участі своїми громадянами, або по простому влада КНР НЕ направляла цих вояк,воювати на стороні московії проти України, а навпаки
" Китай попереджав громадян щодо того, щоб вони трималися подалі від зон конфлікту та уникали будь-якої участі у війні." Джерело: https://censor.net/ua/n4001811
Б) "А у на мзс відсутнє взагалі,чому мовчать про катування наших полонених."
=============
Це вже інша історія, яка не відноситься до даної новини, якусь аналогію тяжко тут провести,бо зовсім інша ситуація.
МЗС України, має теж саме заявити на адресу КНР, чи що ?
А загалом якщо брати ситуацію по заявам МЗС України, то, як би я не відносився до "зе" влади по багатьом питанням, та саме МЗС, неодноразово ще з 2022 року, робило заяви на міжнародних площадках. Можливо більше мало би бути заяв, не знаю..
закормити цих жовтосраких борщем з голубцями, до всирачки!
Тайваньці теж воюють на стороні України.
Але найбільше іноземних добровольців, які воюють за Україну , серед колумбіців.
Сьогодні президент Колумбії заявив, що 7 тисяч громадян Колумбії зараз воює за Україну. Це майже 2 повноцінних бригади. Він проти цього.
Найбільше загиблих серед іноземців за Україну це колумбійці.
Майже 700 колумбіців загинули на фронті за Україну.
Другі це американці- 120 американців загинуло.
Треті то грузини - 100 грузин загинуло.
у сталінському Совку такОж не усі поголовно сиділи на зоні..
і да, ще б непогано було би з'ясувати скільки з тих, хто "активно їздять по світу туристами", займаються шпигунством чи просуванням свого "китайського мІру" по усьому Світі.. як сарана..
З іншого боку у них у тюрмах сидить 40 млн громадян, це як нас усіх.
Тому масштаби навіть важко порівнювати.
Геноцид уйгурів - серія порушень прав людини, які уряд Китаю вчиняє проти уйгурів та інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзяні з ознаками геноциду. Починаючи з 2014 року китайський уряд під керівництвом генерального секретаря Комуністичної партії Китаю (КПК) Сі Цзіньпіня проводить політику, внаслідок якої ув'язнено понад мільйон тюркських мусульман у таборах для інтернованих без будь-якого судового процесу. Загальна кількість жертв припускається у більше 1 млн осіб. Це найбільше затримання етнічних та релігійних меншин з часів Другої світової війни.
Своєю заявою КНР, якщо перекласти з дипломатичної мови то каже:
1. КНР НЕ все одно, на своїх громадян.
Бо знає що вони знаходяться в полоні в Україні, і тому закликає ставитись до них "відповідно до чинного міжнародного права"
Джерело: https://censor.net/ua/n4001811
.
2. Сказано, що офіційно КНР не приймає участі своїми громадянами, або по простому влада КНР НЕ направляла цих вояк,воювати на стороні московії проти України, а навпаки
" Китай попереджав громадян щодо того, щоб вони трималися подалі від зон конфлікту та уникали будь-якої участі у війні." Джерело: https://censor.net/ua/n4001811
Не розумію, шо тут може бути дратівливого такого, що багато хто почав хейтити відповідну заяву, яка викладена в даній новині ?