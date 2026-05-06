Китай просить Україну про гуманне ставлення до полонених, які воювали на боці РФ, - МЗС КНР

У Китаї прокоментували утримування полонених громадян КНР в Україні.

Про це заявив речник МЗС Лінь Цзянь.

Подробиці

Так, його попросили прокоментувати інформацію про те, що минулої весни Україна взяла у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ.

На питання, чи вживає уряд КНР заходів для їхнього визволення, речник сказав:

"Китай просить Україну, відповідно до чинного міжнародного права, гарантувати законні права та гуманне ставлення до громадян Китаю".

Також речник нагадав, що Китай попереджав громадян щодо того, щоб вони трималися подалі від зон конфлікту та уникали будь-якої участі у війні.

Громадяни Китаю у полоні ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Вони воювали у складі армії РФ.

За словами президента, ЗСУ вступили в бій з шістьма китайцями у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двох взяли у полон.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні Росії проти України на боці РФ.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати знають про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

У Китаї, коментуючи заяву Зеленського, закликали "не вдаватися до безвідповідальних висловлювань" та "бути тверезими й розсудливими" в розумінні ролі Китаю в російсько-українській війні.

Згодом Зеленський заявив, що проти України у складі російсько-окупаційних військ воюють щонайменше кілька сотень громадян Китаю.

