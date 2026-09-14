У російській армії залишаються понад 28 тисяч іноземців, значна частина - з Африки, - Іващенко

Росія завербувала понад 28 тисяч іноземців для участі у війні проти України. Значна частина з них походить із країн Африки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю The Times заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко.

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За словами Іващенка, українська розвідка працює над тим, щоб зупинити залучення іноземних громадян до російської армії.

"Ми працюємо над тим, щоб зупинити це, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки. Також проводимо невійськові операції, щоб інформувати населення у відповідних країнах", — сказав начальник ГУР.

Що передувало?

У травні Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія продовжує вербувати найманців з країн Глобального Півдня для війни проти України. Зокрема, Міністерство закордонних справ Перу повідомило про загибель 11 громадян країни, які приєдналися до російської армії.

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