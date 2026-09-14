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Новости Ликвидация российских окукпантов
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Средняя продолжительность жизни новобранца РФ на фронте - 20-30 минут, - Иващенко

ГУР: РФ ежедневно набирает до 1200 человек, но несет большие потери

Генералы оккупационной армии обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой мобилизовать 800 тысяч человек после так называемых выборов, которые состоятся в России в сентябре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Times заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

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Он усомнился в способности России одновременно мобилизовать такое количество людей и отметил, что оккупационная армия несет огромные потери на фронте — средняя продолжительность жизни российского новобранца после прибытия на поле боя составляет от 20 до 30 минут.

"Россия набирает примерно 1000 человек ежедневно, иногда - 1200. Но посмотрите на эти потери. Вчера - 1410, позавчера - 1551. Из них 835, около 60%, - погибшие в бою. […] Моральный дух противника очень низкий, потому что никто не хочет воевать. И настроение населения России такое же: большинство людей на самом деле не хотят войны", - отметил Иващенко.

Что этому предшествовало?

Россия завербовала более 28 тысяч иностранцев для участия в войне против Украины. Значительная часть из них родом из стран Африки.

Автор: 

армия РФ (24195) ликвидация (4563) мобилизация (3303) Иващенко Олег (36)
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Топ комментарии
+7
А чому тебе не цікавить, як наші хлопці виживають на нулі? На дивані про це не хочеться думати?
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14.09.2026 07:24 Ответить
+6
А нашого?
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14.09.2026 07:20 Ответить
+4
Молодець. Купи собі морозиво.
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14.09.2026 07:23 Ответить

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