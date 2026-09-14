Середня тривалість життя новобранця РФ на фронті - 20–30 хвилин, - Іващенко
Генерали окупаційної армії попросили російського диктатора Володимира Путіна мобілізувати 800 тисяч осіб після так званих виборів, які відбудуться у Росії у вересні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю The Times заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко.
Він піддав сумніву спроможність Росії одночасно мобілізувати таку кількість людей та зауважив, що окупаційна армія зазнає величезних втрат на фронті - середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою становить від 20 до 30 хвилин.
"Росія набирає приблизно 1000 людей щодня, іноді - 1200. Але подивіться на ці втрати. Учора - 1410, позавчора - 1551. Із них 835, близько 60%, - загиблі в бою. […] Моральний дух противника дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати. І стан населення Росії такий же: більшість людей насправді не хочуть війни", - зазначив Іващенко.
Що передувало?
Росія завербувала понад 28 тисяч іноземців для участі у війні проти України. Значна частина з них походить із країн Африки.
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