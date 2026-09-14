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Новини Ліквідація російських окупантів
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Середня тривалість життя новобранця РФ на фронті - 20–30 хвилин, - Іващенко

ГУР: РФ щодня набирає до 1200 людей, але зазнає великих втрат

Генерали окупаційної армії попросили російського диктатора Володимира Путіна мобілізувати 800 тисяч осіб після так званих виборів, які відбудуться у Росії у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю The Times заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко.

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Він піддав сумніву спроможність Росії одночасно мобілізувати таку кількість людей та зауважив, що окупаційна армія зазнає величезних втрат на фронті - середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою становить від 20 до 30 хвилин.

"Росія набирає приблизно 1000 людей щодня, іноді - 1200. Але подивіться на ці втрати. Учора - 1410, позавчора - 1551. Із них 835, близько 60%, - загиблі в бою. […] Моральний дух противника дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати. І стан населення Росії такий же: більшість людей насправді не хочуть війни", - зазначив Іващенко.

Що передувало?

Росія завербувала понад 28 тисяч іноземців для участі у війні проти України. Значна частина з них походить із країн Африки.

Автор: 

армія рф (22342) ліквідація (4610) мобілізація (3301) Іващенко Олег (37)
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Топ коментарі
+10
А чому тебе не цікавить, як наші хлопці виживають на нулі? На дивані про це не хочеться думати?
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14.09.2026 07:24 Відповісти
+9
А нашого?
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14.09.2026 07:20 Відповісти
+7
А його не цікавить сама новина взагалі, йому аби "диверсанта" на форумі спіймати. ПТСР - страшна річ
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14.09.2026 07:42 Відповісти

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