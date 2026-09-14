Украина вернула из плена РФ 8823 военных и 903 гражданских, - Лубинец

Украина уже вернула из российского плена 9 726 взрослых граждан. Среди них 8 823 военнопленных и 903 гражданских лица. Отдельно домой удалось вернуть 2 573 украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Я хочу, чтобы в мире не просто знали цифры. Чтобы за ними видели людей. Мы уже вернули 9 726 взрослых украинцев — 8 823 военнопленных и 903 гражданских. Отдельно вернули 2 573 украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила", — отметил Лубинец.

Усиление давления на РФ

Омбудсмен подчеркнул необходимость дальнейшей международной поддержки Украины, чтобы вопрос возвращения военнопленных, гражданских лиц и депортированных детей оставался в числе приоритетов международной повестки дня.

Лубинец также призвал международных партнеров требовать привлечения к ответственности лиц, причастных к депортации украинских детей, пыткам и другим нарушениям международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных и гражданских лиц.

Кроме того, он призвал ужесточать санкции в отношении причастных к этим преступлениям.

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