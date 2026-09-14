После деоккупации Харьковской области обнаружили 981 тело украинцев, у 30 из них были следы пыток, - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что после деоккупации Харьковской области от российских войск там обнаружили 981 тело украинцев. По его словам, у многих погибших были признаки насильственной смерти и пыток.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец сообщил 13 сентября в своем Telegram-канале.
В Харьковской области обнаружили 981 тело
Лубинец сделал заявление во время мероприятия, посвященного годовщине Харьковской наступательной операции 2022 года. Тогда Силы обороны Украины освободили более 500 населенных пунктов и практически всю Харьковскую область.
По словам омбудсмена, среди 981 обнаруженного тела было 774 гражданских лица: 293 женщины, 415 мужчин и 27 детей. В отношении 39 человек не удалось установить пол.
Отдельно Лубинец упомянул Изюм, где после освобождения города провели масштабные эксгумации.
По состоянию на сентябрь 2022 года в Изюме эксгумировали 436 тел. Большинство из них имели признаки насильственной смерти. В 30 случаях обнаружили следы пыток.
Последствия российской оккупации
По словам омбудсмена, тела погибших находили со связанными руками, веревками на шее, переломанными конечностями и огнестрельными ранениями.
После освобождения области также остались разрушенные дома, заминированные территории, утраченное имущество и разбитые судьбы людей.
Лубинец назвал российскую оккупацию системными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. Среди таких преступлений он назвал убийства гражданских лиц, незаконные задержания, насильственные исчезновения, пытки и преследования за проукраинскую позицию и украинскую идентичность.
Омбудсмен подчеркнул, что Украина должна помнить о каждом погибшем человеке, фиксировать каждое преступление и добиваться справедливости.
Ранее сообщалось, что командиру разведывательного взвода 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ было предъявлено заочное обвинение в жестоком обращении с гражданским населением и в совершении других нарушений законов и обычаев войны.
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