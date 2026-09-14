Після деокупації Харківщини виявили 981 тіло українців, 30 мали сліди катувань, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що після деокупації Харківської області від російських військ там виявили 981 тіло українців. За його словами, багато загиблих мали ознаки насильницької смерті та катувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лубінець повідомив 13 вересня у своєму телеграм-каналі.

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На Харківщині виявили 981 тіло

Лубінець зробив заяву під час заходу, присвяченого річниці Харківської наступальної операції 2022 року. Тоді Сили оборони України звільнили понад 500 населених пунктів і практично всю Харківську область.

За словами омбудсмена, серед 981 виявленого тіла було 774 цивільні особи: 293 жінки, 415 чоловіків і 27 дітей. Щодо 39 людей не вдалося встановити стать.

Окремо Лубінець згадав Ізюм, де після звільнення міста провели масштабні ексгумації.

Станом на вересень 2022 року в Ізюмі ексгумували 436 тіл. Більшість із них мали ознаки насильницької смерті. У 30 випадках виявили сліди катувань.

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Наслідки російської окупації

За словами омбудсмена, тіла загиблих знаходили зі зв’язаними руками, мотузками на шиї, переламаними кінцівками та вогнепальними пораненнями.

Після звільнення області також залишилися зруйновані будинки, заміновані території, втрачене майно та зламані долі людей.

Лубінець назвав російську окупацію системними порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права. Серед таких злочинів він назвав убивства цивільних, незаконні затримання, насильницькі зникнення, катування та переслідування за проукраїнську позицію й українську ідентичність.

Омбудсмен наголосив, що Україна має пам’ятати про кожну загиблу людину, фіксувати кожен злочин і домагатися справедливості.

Раніше повідомлялося про те, що ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру командиру розвідувального взводу 247-го десантно-штурмового полку ЗС РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням та у вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни.

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