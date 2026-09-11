Катував струмом і душив кабелем: викрито командира взводу ЗС РФ, який після підриву ГЕС знущався з цивільних на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

Ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру командиру розвідувального взводу 247-го десантно-штурмового полку ЗС РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням та у вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що влітку 2023 року 33-річний російський військовий забезпечував окупаційний режим на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Після руйнування дамби Каховської ГЕС він разом з іншими військовослужбовцями РФ патрулював затоплені Олешки на моторному човні.

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Під час одного з таких патрулювань окупанти незаконно затримали двох місцевих жителів, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях. Цивільних доставили до однієї з квартир на дев’ятому поверсі багатоповерхівки, де примусово утримували протягом 10 днів у виснажливих умовах - без достатньої кількості їжі, води, належних санітарних умов і медичної допомоги.

Від одного з чоловіків російський командир вимагав відомості про місцевих волонтерів, а також інформацію про його племінника. Щодня потерпілого піддавали жорстоким допитам: били, катували електричним струмом, під’єднуючи дроти до пальців, а для завдання більших страждань клали під ноги вологу ганчірку. Під час одного з допитів підозрюваний накинув чоловікові на шию електричний кабель та душив його до втрати свідомості.

Іншого цивільного мешканця окупанти звинуватили у фіксації вогневих позицій російської армії та під тортурами намагалися вибити дані про шляхи передачі інформації Силам оборони України. Чоловіка систематично катували струмом і хаотично били по всьому тілу. Унаслідок знущань він отримав численні важкі травми, зокрема переломи 11 ребер, грудини та щелепи з двох боків, а також забої легень і опіки. Через відсутність медичної допомоги та інфікування ран у потерпілого розвинулася гангрена, що призвело до ампутації пальця на руці.

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Наприкінці червня 2023 року обох потерпілих відпустили.

Що інкримінують

Підозрюваному інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УСБ України в Херсонській області за оперативного супроводу співробітників ГОРВ 79-го прикордонного загону ДПС України. Аналітичну допомогу під час розслідування надавала громадська організація "OsintFlow".

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