Окупаційний "заступник начальника поліції" катував струмом жительку Сватового через проукраїнську позицію, - ОГП

Цивільну жительку окупованого Сватового 16 днів незаконно утримували у підвалі захопленого райвідділу поліції та катували електричним струмом. За даними слідства, жінка потрапила в поле зору окупантів через проукраїнські погляди своєї родини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Перейшов на бік окупантів ще у 2014 році

За даними слідства, підозрюваний – громадянин України, який після окупації частини Луганщини у 2014 році перейшов на бік ворога та почав служити в окупаційних силових структурах.

У червні 2022 року він виконував обов’язки так званого "заступника начальника відділу МВС РФ "Сватовський" та брав участь у фільтраційних заходах на тимчасово окупованій території Сватівського району.

Окупанти переслідували, зокрема, людей із проукраїнською позицією, колишніх військовослужбовців ЗСУ та українських правоохоронців.

Потерпіла та її родина відкрито дотримувалися проукраїнської позиції. Її чоловік і син на той час були українськими військовослужбовцями.

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До вух приєднували затискачі та пускали струм

На початку червня 2022 року озброєні чоловіки прийшли до будинку жінки у Сватовому, провели незаконний обшук і затримали її. Потерпілу відвезли до захопленої будівлі колишнього райвідділу поліції та помістили у підвал.

Там жінку без належних умов утримували 16 днів.

За даними слідства, за наказом підозрюваного її приводили до його службового кабінету для катувань. Жінці зв’язували руки, до вух приєднували металеві затискачі та пропускали через тіло електричний струм.

Силу розрядів збільшували, вимагаючи від потерпілої зізнатися у злочині, якого вона не вчиняла. Після катувань її допитували із застосуванням психологічного тиску, а потім знову повертали до підвалу.

Громадянину України повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільною особою – воєнному злочині за ч. 1 ст. 438 КК України.

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