Оккупационный "замначальника полиции" пытал электрическим током жительницу Сватово за проукраинскую позицию, - ОГП

Гражданскую жительницу оккупированного Сватово 16 дней незаконно удерживали в подвале захваченного райотдела полиции и пытали электрическим током. По данным следствия, женщина попала в поле зрения оккупантов из-за проукраинских взглядов своей семьи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Перешел на сторону оккупантов еще в 2014 году

По данным следствия, подозреваемый — гражданин Украины, который после оккупации части Луганской области в 2014 году перешел на сторону врага и начал служить в оккупационных силовых структурах.

В июне 2022 года он исполнял обязанности так называемого "заместителя начальника отдела МВД РФ "Сватовский" и участвовал в фильтрационных мероприятиях на временно оккупированной территории Сватовского района.

Оккупанты преследовали, в частности, людей с проукраинской позицией, бывших военнослужащих ВСУ и украинских правоохранителей.

Потерпевшая и ее семья открыто придерживались проукраинской позиции. Ее муж и сын на тот момент были украинскими военнослужащими.

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К ушам прикрепляли зажимы и пропускали ток

В начале июня 2022 года вооруженные мужчины пришли в дом женщины в Сватово, провели незаконный обыск и задержали ее. Потерпевшую отвезли в захваченное здание бывшего райотдела полиции и поместили в подвал.

Там женщину в ненадлежащих условиях удерживали 16 дней.

По данным следствия, по приказу подозреваемого ее приводили в его служебный кабинет для пыток. Женщине связывали руки, к ушам прикрепляли металлические зажимы и пропускали через тело электрический ток.

Силу разрядов увеличивали, требуя от потерпевшей признаться в преступлении, которого она не совершала. После пыток ее допрашивали с применением психологического давления, а затем снова возвращали в подвал.

Гражданину Украины сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским лицом — военном преступлении по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

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