Пытал током и душил кабелем: разоблачен командир взвода ВС РФ, который после подрыва ГЭС издевался над мирными жителями в Херсонской области

Командиру разведывательного взвода 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ предъявлено заочное подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и в совершении других нарушений законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что летом 2023 года 33-летний российский военный обеспечивал оккупационный режим на временно оккупированном левобережье Херсонской области. После разрушения дамбы Каховской ГЭС он вместе с другими военнослужащими РФ патрулировал затопленные Олешки на моторной лодке.

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Во время одного из таких патрулирований оккупанты незаконно задержали двух местных жителей, у которых не было оружия и которые не участвовали в боевых действиях. Гражданских доставили в одну из квартир на девятом этаже многоэтажного дома, где принудительно удерживали в течение 10 дней в изнурительных условиях — без достаточного количества еды, воды, надлежащих санитарных условий и медицинской помощи.

От одного из мужчин российский командир требовал сведения о местных волонтерах, а также информацию о его племяннике. Ежедневно потерпевшего подвергали жестоким допросам: избивали, пытали электрическим током, подсоединяя провода к пальцам, а для причинения больших страданий клали под ноги влажную тряпку. Во время одного из допросов подозреваемый накинул мужчине на шею электрический кабель и душил его до потери сознания.

Другого мирного жителя оккупанты обвинили в фиксации огневых позиций российской армии и под пытками пытались выбить данные о путях передачи информации Силам обороны Украины. Мужчину систематически пытали током и хаотично избивали по всему телу. В результате издевательств он получил многочисленные тяжкие травмы, в частности переломы 11 ребер, грудины и челюсти с обеих сторон, а также ушибы легких и ожоги. Из-за отсутствия медицинской помощи и инфицирования ран у пострадавшего развилась гангрена, что привело к ампутации пальца на руке.

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В конце июня 2023 года обоих потерпевших отпустили.

Что инкриминируется

Подозреваемому инкриминируется жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в рамках уголовного производства проводят следователи УСБ Украины в Херсонской области при оперативном сопровождении сотрудников ГОРВ 79-го пограничного отряда ГПС Украины. Аналитическую помощь в ходе расследования оказывала общественная организация "OsintFlow".

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