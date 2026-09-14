Україна повернула з полону РФ 8823 військових та 903 цивільних, - Лубінець

Україна вже повернула з російського полону 9 726 дорослих громадян. Серед них 8 823 військовополонені та 903 цивільні. Окремо додому вдалося повернути 2 573 українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я хочу, щоб у світі не просто знали цифри. Щоб за ними бачили людей. Ми вже повернули 9 726 дорослих українців - 8 823 військовополонених і 903 цивільних. Окремо повернули 2 573 українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила", – зазначив Лубінець.

Посилення тиску на РФ

Омбудсман наголосив на необхідності подальшої міжнародної підтримки України, щоб питання повернення військовополонених, цивільних та депортованих дітей залишалося серед пріоритетів міжнародного порядку денного.

Лубінець також закликав міжнародних партнерів вимагати притягнення до відповідальності осіб, причетних до депортації українських дітей, катувань та інших порушень міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених і цивільних.

Крім того, він закликав посилювати санкції проти причетних до цих злочинів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після деокупації Харківщини виявили 981 тіло українців, 30 мали сліди катувань, - Лубінець