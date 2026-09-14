Россия уже четвертый месяц запускает "Калибры" без выхода ракетоносцев в море, - ВМС

Российские военные уже четвертый месяц подряд применяют крылатые ракеты "Калибр" непосредственно с пункта базирования, не выводя ракетоносцы в акваторию Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Даже запуск носителей крылатых ракет, с которых запускаются "Калибры", происходит непосредственно в пункте базирования, то есть прямо в гавани. Эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд", — отметил Плетенчук.

При этом он добавил, что в настоящее время противник относительно редко применяет крылатые ракеты. В частности, в этом месяце было два таких случая, а в течение лета максимальное количество применений составило три.

Сколько ракетоносцев у России

Плетенчук отметил, что Россия потенциально располагает до четырёх кораблей, способных запускать крылатые ракеты из акватории Чёрного моря. Речь идёт о двух надводных кораблях проекта "Буян-М" и двух подводных лодках проекта "Варшавянка".

"Подводные лодки, например, применить тоже не так просто. Для этого им нужно погрузиться. Я пока еще не представляю, как они могут применять их именно в таком режиме, в каком сейчас осуществляют пуски. Не будем преуменьшать опасность: мы берем по максимуму — четыре носителя, но реалистичными все же, пожалуй, были бы цифры в два надводных носителя", — сказал Плетенчук.

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