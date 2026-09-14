Россия уже четвертый месяц запускает "Калибры" без выхода ракетоносцев в море, - ВМС
Российские военные уже четвертый месяц подряд применяют крылатые ракеты "Калибр" непосредственно с пункта базирования, не выводя ракетоносцы в акваторию Черного моря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Даже запуск носителей крылатых ракет, с которых запускаются "Калибры", происходит непосредственно в пункте базирования, то есть прямо в гавани. Эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд", — отметил Плетенчук.
При этом он добавил, что в настоящее время противник относительно редко применяет крылатые ракеты. В частности, в этом месяце было два таких случая, а в течение лета максимальное количество применений составило три.
Сколько ракетоносцев у России
Плетенчук отметил, что Россия потенциально располагает до четырёх кораблей, способных запускать крылатые ракеты из акватории Чёрного моря. Речь идёт о двух надводных кораблях проекта "Буян-М" и двух подводных лодках проекта "Варшавянка".
"Подводные лодки, например, применить тоже не так просто. Для этого им нужно погрузиться. Я пока еще не представляю, как они могут применять их именно в таком режиме, в каком сейчас осуществляют пуски. Не будем преуменьшать опасность: мы берем по максимуму — четыре носителя, но реалистичными все же, пожалуй, были бы цифры в два надводных носителя", — сказал Плетенчук.
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фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров уже піддавалися успішним ударам місяцем раніше прямо у гавані під час великої нічної операції 12 серпня. А п'ять днів назад там же у гавані було уражено три ключових російських ракетоносії носії крилатих ракет Калібр, два з яких повторно. Тоді відбувся комбінований удар із застосуванням дронів та КР Нептун. В результаті малий ракетний корабель Буян-М отримав критичні пошкодження корпусу та повністю вийшов з ладу. А на обох фрегатах заіксовано пошкодження пускових шахт. Зокрема під час серпневого нальоту на знімках фрегата Адмірал Макаров було чітко верифіковано наскрізну пробоїну та значні деформації безпосередньо в районі палуби де розташована універсальна вертикальна пускова установка 3С14 яка призначена для запусків крилатих ракет Калібр Що стосується фрегата Адмірал Ессен то під час останнього удару КР Нептун 9 вересня основне ураження припало на центральну та верхню палубну надбудову де спалахнула потужна пожежа яка випалила системи керування вогнем та радарні комплекси а під час попередніх нальотів також фіксувалися пошкодження носових ракетних осередків Пошкодження самих пускових осередків та інтегрованих у надбудову систем управління робить запуск Калібрів технічно неможливим. Так що тепер ці корита перейшли у категорію металобрухту.